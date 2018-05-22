Эрдоган назвал непоследовательным решение США о прекращении помощи на северо-западе Сирии

Заявление Вашингтона о прекращении финансовой помощи по восстановлению северо-западных районов Сирии непоследовательно, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в этом регионе страны нет американского присутствия.

«Непонятно, почему президент США Дональд Трамп заявляет о прекращении помощи северо-западной Сирии. Чем США занимаются на северо-западе Сирии? Там уже действует российская сторона. Это не очень последовательное утверждение. Америка больше присутствует в Манбидже», — приводит слова президента Турции TRT.

Кроме того, Эрдоган отметил, что помощь, которую оказывают США, — это «поставки оружия и боеприпасов YPG (Курдское вооружённое формирование. — RT)».

Ранее СМИ сообщали, что в США приняли решение прекратить оказание финансовой помощи по восстановлению северо-западных районов Сирии.