Эрдоган назвал непоследовательным решение США о прекращении помощи на северо-западе Сирии
«Непонятно, почему президент США Дональд Трамп заявляет о прекращении помощи северо-западной Сирии. Чем США занимаются на северо-западе Сирии? Там уже действует российская сторона. Это не очень последовательное утверждение. Америка больше присутствует в Манбидже», — приводит слова президента Турции TRT.
Кроме того, Эрдоган отметил, что помощь, которую оказывают США, — это «поставки оружия и боеприпасов YPG (Курдское вооружённое формирование. — RT)».
Ранее СМИ сообщали, что в США приняли решение прекратить оказание финансовой помощи по восстановлению северо-западных районов Сирии.