СМИ: США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии

В США приняли решение прекратить оказание финансовой помощи по восстановлению северо-западных районов Сирии. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, «десятки миллионов долларов» выделялись ежегодно в этом регионе, чтобы стабилизировать обстановку в данных районах, укрепить позиции местных властей, содействовать их противостоянию экстремистам.

Как уточняется, американский президент Дональд Трамп потребовал пересмотреть программы в Сирии, в результате этого США полностью прекращают помощь на северо-западе страны, включая провинцию Идлиб.

4 мая в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.

Подробнее — в материале RT.