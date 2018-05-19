СМИ: США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии

Короткая ссылка
В США приняли решение прекратить оказание финансовой помощи по восстановлению северо-западных районов Сирии. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, «десятки миллионов долларов» выделялись ежегодно в этом регионе, чтобы стабилизировать обстановку в данных районах, укрепить позиции местных властей, содействовать их противостоянию экстремистам.

Как уточняется, американский президент Дональд Трамп потребовал пересмотреть программы в Сирии, в результате этого США полностью прекращают помощь на северо-западе страны, включая провинцию Идлиб.

4 мая в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных