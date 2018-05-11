В конгрессе США выступили за возобновление поддержки «Белых касок» в Сирии

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Глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс призывает администрацию президента Дональда Трампа возобновить программу помощи Сирии, включая финансовую поддержку организации «Белые каски».
В конгрессе США выступили за возобновление поддержки «Белых касок» в Сирии
  • © OMAR HAJ KADOUR / AFP

«Мы должны работать с нашими партнёрами и использовать все инструменты дипломатии, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на местах», — говорится в заявлении.

По словам Ройса, администрация президента США должна немедленно возобновить финансирование фонда по стабилизации ситуации в Сирии, включая поддержку «Белых касок».

«Противодействие влиянию Ирана должно стать основным элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии», — подчеркнул конгрессмен.

4 мая в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.

Подробнее — в материале RT.

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