В конгрессе США выступили за возобновление поддержки «Белых касок» в Сирии

Глава комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс призывает администрацию президента Дональда Трампа возобновить программу помощи Сирии, включая финансовую поддержку организации «Белые каски».

«Мы должны работать с нашими партнёрами и использовать все инструменты дипломатии, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на местах», — говорится в заявлении.

По словам Ройса, администрация президента США должна немедленно возобновить финансирование фонда по стабилизации ситуации в Сирии, включая поддержку «Белых касок».

«Противодействие влиянию Ирана должно стать основным элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии», — подчеркнул конгрессмен.

4 мая в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.

Подробнее — в материале RT.