В конгрессе США выступили за возобновление поддержки «Белых касок» в Сирии
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«Мы должны работать с нашими партнёрами и использовать все инструменты дипломатии, включая финансовое давление и помощь США, чтобы помочь изменить условия на местах», — говорится в заявлении.
По словам Ройса, администрация президента США должна немедленно возобновить финансирование фонда по стабилизации ситуации в Сирии, включая поддержку «Белых касок».
«Противодействие влиянию Ирана должно стать основным элементом более широкой стратегии США в отношении Сирии», — подчеркнул конгрессмен.
4 мая в Госдепе США заявили, что пересматривают вопрос финансирования «Белых касок» в Сирии.
Подробнее — в материале RT.