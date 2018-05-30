В МИД Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что Анкара может закрыть для США базу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона.
В МИД Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик
  • © TARIK TINAZAY
  • AFP

Чавушоглу подчекрнул, что Анкара пытается наладить отношения с Вашингтоном.

«Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: «Закройте базы Инджирлик, Кюреджик», — приводит его слова РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что Анкара рассчитывает на решение вопроса Манбиджа посредством согласованной с США «дорожной карты».

«Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу», — добавил Чавушоглу.

Ранее стало известно, что возглавляемые США коалиционные силы укрепляют своё присутствие в районе сирийского города Манбидж.

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