В МИД Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что Анкара может закрыть для США базу Инджирлик из-за недружественной политики Вашингтона.

Чавушоглу подчекрнул, что Анкара пытается наладить отношения с Вашингтоном.

«Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: «Закройте базы Инджирлик, Кюреджик», — приводит его слова РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что Анкара рассчитывает на решение вопроса Манбиджа посредством согласованной с США «дорожной карты».

«Но если надежда иссякнет, то Турция сможет показать свою силу», — добавил Чавушоглу.

Ранее стало известно, что возглавляемые США коалиционные силы укрепляют своё присутствие в районе сирийского города Манбидж.