«Австрийцам созвучны его идеи»: партия Курца лидирует на досрочных парламентских выборах

Партия бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует на досрочных выборах в нижнюю палату парламента. По данным экзитполов, она набирает более 35% голосов. Правительство во главе с Курцем ушло в отставку в мае в результате вотума недоверия, инициированного из-за скандала с участием вице-премьера. Однако сам канцлер тогда заявил, что намерен снова победить на выборах. Эксперты считают, что предварительные итоги голосования указывают на соответствие политики Курца интересам австрийцев. Возвращение прежнего канцлера к работе также обеспечит стабильные отношения между Австрией и Россией, уверены аналитики.

Партия бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца лидирует на досрочных выборах в Национальный совет страны. Такие данные следуют из предварительных сводок об итогах выборов.

По информации телеканала ORF, консервативная Австрийская народная партия во главе с Курцем набрала 37,2% голосов в борьбе за места в нижней палате парламента. Канал OE24.TV публикует схожие данные и оценивает поддержку бывшего канцлера в 37%.

По данным экзитполов ORF, второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. В тройку лидеров также вошла Австрийская партия свободы с результатом в 16% голосов.

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Курц уже признал победу своей партии и заявил о намерениях приступить к переговорам о формировании будущего правительства.

«Мы безумно благодарны, это невероятный результат. Мы чрезмерно счастливы и сделаем всё, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей», — заявил Курц после публикации первых предварительных результатов. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, что 33-летний Себастьян Курц занимал пост канцлера Австрии с декабря 2017-го по май 2019 года. Правительство Курца освободили от обязанностей по итогам вынесенного парламентом вотума недоверия. Поводом для этого стал скандалом с участием вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

После этого было назначено переходное правительство во главе с Бригитте Бирляйн — первой женщиной-канцлером в истории страны. Уже известно, что в соответствии с Конституцией Австрии её кабинет министров подаст в отставку после досрочных выборов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя австрийского правительства, постановление об отставке кабмин примет во вторник. Впоследствии президент поручит формирование нового правительства партии, которая победит на выборах. Отмечается, что этот процесс может продлиться до католического Рождества.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко придерживается мнения, что предварительные итоги выборов подтверждают соответствие политики Курца интересам австрийцев.

«Он доказал и показал себя человеком, который не только может генерировать привлекательные предвыборные обещания, но и выполнять их», — сказал эксперт в беседе с RT.

Разрушивший коалицию скандал, по мнению Оленченко, был искусственной попыткой очернить канцлера. Эксперт признаёт, что эта идея сработала, но оказалась недолговечной.

Оленченко предположил, что в случае окончательной победы Курца политика Австрии будет характеризоваться самостоятельностью суждений и деятельности.

«Это обеспечивает условия нормальных взаимоотношений в Европе, под которыми понимаются и отношения с Россией», — заключил эксперт.

«Операция» против вице-канцлера

Бывший вице-канцлер Штрахе, лидер Австрийской партии свободы, стал фигурантом скандала, начавшегося ещё в 2017 году. За неделю до выборов в Европарламент в 2019 году несколько крупных немецких СМИ опубликовали обличающие Штрахе материалы. В них утверждалось, что он обсуждал перспективу покупки медиаактивов для оказания влияния на парламентские выборы 2017 года. Сам Штрахе назвал эти события «попыткой политического убийства».

В опубликованной видеозаписи Штрахе, будучи на острове Ибица, якобы обсуждал с некой девушкой финансовую поддержку его партии в обмен на доступ к австрийским госконтрактам и возможность приобретения австрийского издания Kronen Zeitung.

Хайнц-Кристиан Штрахе

Reuters

© Heinz-Peter Bader

Сам политик заявил, что на видео он запечатлён в состоянии алкогольного опьянения. Он оценил своё поведение как «глупое и безответственное», но вместе с тем заявил, что никакой финансовой поддержки от попавших на видео лиц не получал. По его словам, отдельные фрагменты ролика вырезали из общего контекста.

«Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня не было контактов с ней, я её больше не видел​​​. Никакой помощи партии... со стороны названных лиц не поступало», — сказал Штрахе.

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Позднее газета Kronen Zeitung сообщила, что бывший вице-канцлер стал жертвой спланированной «операции». По информации издания, организаторы потратили на её подготовку около €400 тыс. в надежде продать получившуюся запись за €1,5—2 млн. Газета уточняет, что выручить им удалось лишь €600 тыс.

Сам Курц после скандала со Штрахе и последующей отставки заявлял, что намерен вернуться к работе канцлера после выборов в сентябре.

«Надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь», — заявил он изданию Kronen Zeitung.

Комментируя предварительные итоги парламентских выборов в Австрии, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, директор Центра европейской информации, отметил, что итоги досрочных выборов не стали неожиданностью.

«Практически все опросы общественного мнения показывали, что партия Курца будет набирать в диапазоне 33—35%. Мы же помним, почему Курц ушёл в отставку, — не было правительственного кризиса. Было очевидно, что осенью состоятся чрезвычайные выборы и на них Курц постарается снова победить, что и происходит», — сказал собеседник RT.

По его словам, результат оказался прогнозируемым и «австрийцам созвучны идеи Курца».

«По вопросу с мигрантами у него ясная и понятная позиция, что неконтролируемую миграцию нужно прекратить и взять под контроль. В экономике он предлагает решения, направленные на улучшение инвестиционного климата, на то, чтобы повышать социальные выплаты», — продолжает Топорнин.

Вместе с тем, отметил аналитик, при Курце отношения Австрии с Россией стали стабильными. По его словам, победа бывшего канцлера даёт основания полагать, что Австрия будет занимать выверенную, сбалансированную позицию и станет предлагать себя в качестве модератора для решения кризисных явлений, в частности в вопросах нормализации отношения между Брюсселем и Москвой.

«Для России позитивно, если Курц возглавит правительство», — констатировал эксперт.