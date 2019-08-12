Бывший вице-канцлер Австрии оценил ситуацию вокруг «видео с Ибицы»

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью RT Deutsch прокомментировал ситуацию вокруг скандала с видеозаписью, на которой он якобы обсуждает тайные финансовые сделки.

Он рассказал, что после публикации ролика провёл беседу с занимавшим тогда пост канцлера Австрии Себастьяном Курцем.

«Как представитель государственных ведомств, я заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку с поста вице-канцлера, но попросил гарантировать продолжение работы правительства, и Курц согласился. Мы прекрасно работали вместе, вели проект, очень успешно действовавший в течение почти полутора лет и пользовавшийся широкой поддержкой граждан. И господин канцлер дал мне слово, что если я в субботу, 18 мая, в 12 часов выступлю с заявлением об уходе в отставку, то в 13 часов он встретится с общественностью и сообщит о продолжении работы правительства, успешно выполнявшего свои функции», — отметил Штрахе.

Как подчеркнул бывший вице-канцлер, в итоге Курц этого не сделал.

«Вместо этого он в 13 часов связался со мной по телефону и сообщил, что всё вдруг изменилось и что он теперь также требует отставки министра внутренних дел Херберта Кикля. В случае если министр внутренних дел откажется уходить в отставку, это будет для него причиной распустить правительство в одностороннем порядке. Так он в конце концов и поступил», — отметил Штрахе.

По его мнению, это может говорить о том, что «кто-то пытался извлечь стратегическую выгоду из публикации этой видеозаписи».

«Причём с момента постановки этих сцен, с момента съёмок материала прошло около двух лет, а потом авторы так называемого журналистского расследования опубликовали его за рубежом, через Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel, за десять дней до выборов в Европарламент, как по заказу. Авторы попытались не только сместить успешно работающее правительство, но и дискредитировать лично меня и нанести мне вред. И правительство действительно прекратило свою работу. Следовательно, было оказано влияние, в том числе и на выборы в Европарламент. И я бы сказал, что это не рядовое событие, и многие оценивают его критически», — заключил он.

В мае Штрахе объявил о своей отставке из-за скандального видео, на котором он якобы обсуждает тайные финансовые сделки.

Запись была распространена немецкими СМИ. Утверждалось, что собеседницей Штрахе была некая россиянка, однако сам политик отметил, что женщина — гражданка Латвии.

По заявлениям СМИ, политик обсуждал с ней финансовую помощь для Австрийской партии свободы на парламентских выборах 2017 года. Взамен он предлагал женщине доступ к госконтрактам в Австрии, а также возможность приобретения австрийского издания Kronen Zeitung.

Он назвал разгоревшийся скандал «ловушкой» с целью распада австрийского правительства.

Позднее парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.

Подробнее — в материале RT.