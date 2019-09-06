«В русле позиции президента»: глава Пентагона заявил, что Россия и Китай намерены «нарушить международный порядок»
- Reuters
- © Jonathan Ernst
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Москва и Пекин якобы намерены «нарушить международный порядок».
«Становится всё более очевидным, что Россия и Китай хотят нарушить международный порядок, заполучив возможность накладывать вето на решения других стран по вопросам экономики, дипломатии и безопасности», — сказал он, выступая в Лондоне.
На данный момент Эспер находится в европейском турне — он уже посетил Германию, затем отправился в Великобританию, а следующие встречи у него запланированы во Франции.
Выступая в Лондоне, Эспер также призвал своих британских коллег объединить усилия для сохранения миропорядка.
«США сталкиваются с этой проблемой лицом к лицу, однако чтобы сберечь мир, который мы создавали все вместе, преодолевая десятилетия, полные жертв, каждый из нас должен приложить достаточно сил», — подчеркнул глава Пентагона.
Что касается Китая, то обеспокоенность у Эспера вызывает использование Пекином экономической мощи, а также «кража технологий» со стороны КНР. Россия, утверждает глава американского оборонного ведомства, якобы может вторгнуться в соседние страны. Также угрозы исходят от действий Москвы в Сирии, считает Эспер.
«Проще говоря, российская внешняя политика продолжает игнорировать международные нормы», — заявил Эспер, не пояснив, на чём основаны такие опасения.
Напомним, новая Стратегия национальной безопасности США была принята в декабре 2017 года. В этом документе Россия и Китай были названы в числе главных угроз для Соединённых Штатов.
«Китай и Россия бросают вызов американскому могуществу, влиянию и интересам, пытаясь подорвать безопасность и процветание США. Они намерены… увеличить свою военную силу и контролировать информацию и данные», — подчёркивают авторы стратегии.
Эспер и сам считает Россию и Китай одними из основных угроз для США — об этом он говорил в интервью CNBC ещё до своего назначения.
«Я думаю, наибольшей проблемой (для США. — RT) является Северная Корея. И если мы смотрим на период с 2025 по 2035 год, то это Россия. Но наибольший вызов для нас, безусловно, Китай — в период с 2035 года и позже», — говорил он.
- Марк Эспер
- Reuters
- © Leah Millis
«В русле позиции президента»
Подобные высказывания именно в ходе европейского турне неслучайны, убеждён директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
«Такого рода высказываниями он пытается идти в русле позиции президента и активизировать европейских союзников, чтобы те активно закупали американское оружие», — сказал эксперт RT.
Специалисты также обратили внимание на слова Эспера о том «мире», который США намерены оберегать. По мнению политолога Михаила Синельникова-Оришака, речь идёт о доминировании Вашингтона в международной политике.
«Оставить всё как есть — это лучшее, что может быть для Соединённых Штатов. Потому что сейчас они доминируют в международной политике, а как только Америка прекратит это доминирование, это будет другое государство», — сказал он RT.
«Это хорошо для мировой безопасности»
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления в иной тональности. В частности, он предлагал пригласить Россию в G7, что, по его мнению, было бы полезно для мировой безопасности.
«Я действительно думаю, что это хорошо для мировой безопасности, это хорошо для мировой экономики», — сказал Трамп.
Более того, по данным The Washington Post, США приостановят программы помощи европейским партнёрам по противостоянию России в размере $800 млн. Эти средства, по данным издания, будут перенаправлены на строительство стены на границе с Мексикой. Ранее стало известно, что Минобороны США приостановило 127 программ на $3,6 млрд, чтобы отправить эти деньги на возведение барьеров на границе.
Волне возможно, что в связи с этим Эспер надеется увеличить финансирование Пентагона, считает Синельников-Оришак.
«Всё, что происходит в США, вся их политика — как внутренняя, так и внешняя, — это всё направлено на увеличение финансирования», — подчеркнул политолог.
Эспер же, ставший главой Пентагона в июле этого года, относится к ястребам американской политики, отметил Рогулёв.
«А его последнее заявление связано с тем, что США махнули рукой на Россию, и это продолжалось долгое время. То есть они не считали, что Россия представляет какую-то угрозу, что экономика слабая, что она не способна создавать новые виды вооружения. А сейчас они вынуждены смотреть в глаза реальности, поскольку экономика не развалилась, производство налаживается, Россия в последние годы продемонстрировала способность создавать новые виды вооружений», — добавил аналитик.
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