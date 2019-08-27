«Это называется «манипуляция информацией»: в российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе

Американский сенатор Рон Джонсон заявил, что собирался поехать в Россию в составе делегации конгресса, но ему отказали в визе. Однако в МИД РФ рассказали, что конгрессмен не только не обращался за визой, но и официально находится в стоп-листе — о чём давно осведомлён. Ему, как и целому ряду других американских политиков, запрещён въезд в Россию в качестве ответных мер на санкционные действия против российских парламентариев. В министерстве считают, что сенатор намеренно манипулирует информацией. В посольстве РФ в Вашингтоне также указали на антироссийский характер работы Джонсона, который в последнее время призывал «применить силу» к Москве после инцидента в Керченском проливе и выступил соавтором резолюции с призывом остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, по словам которого, ему якобы отказали в выдаче визы РФ. Как сообщили в департаменте информации и печати МИД, республиканец не только не обращался за визой, но и был в курсе того, что ему (как и ряду других американских политиков) запрещён въезд в Россию.

«Это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чём знал давно», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Джонсон даже не обращался за визой, однако выставляет эту ситуацию таким образом, будто получил отказ после официального запроса.

«За визой не обращался. Но представил всё, как будто ему отказано после обращения», — отметил представитель МИД.

Ранее Джонсон опубликовал на своём сайте заявление, в котором утверждалось, что Москва отказала ему в визе. По словам представителя штата Висконсин, он намеревался приехать в Россию в составе двухпартийной делегации конгресса и провести ряд переговоров с представителями российских властей, американского бизнеса и гражданского сообщества.

«Работая с послом Хантсманом я надеялся, что прямой диалог с российскими парламентариями может помочь заложить основу для улучшения будущих отношений между нашими странами. К сожалению, российские власти продолжают играть в дипломатические игры с этими искренними попытками и отказали мне во въезде в Россию. Несмотря на это мелкое оскорбление, я продолжу выступать за жёсткий и решительный ответ на российскую агрессию — и откровенный диалог, где это возможно», — говорится в заявлении Джонсона.

Однако вскоре после публикации этого сообщения в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что Джонсон даже не информировал о своём намерении посетить Россию.

«Сенатор в наше посольство не обращался и не сообщал о своих планах посетить Россию», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

We have long been calling on the #UnitedStates🇺🇸 to remove lawmakers from any travel restrictions as a first step towards abolition of «blacklists». #BTW the senator did not apply for a visa at our Embassy and did not inform about his plans to visit @Russia🇷🇺 https://t.co/SQLA4uvKPhpic.twitter.com/RQXBHozJg0 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 27, 2019

В российском посольстве отметили, что Джонсон известен своей антироссийской риторикой, и потому его слова о стремлении наладить диалог с представителями российской власти вызывает сомнение.

«В привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады. Вряд ли на такой основе можно серьёзно относиться к его утверждениям о якобы намерениях по восстановлению прямого диалога», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве убеждены — учитывая характер обвинений в адрес России, Джонсон «готов не к диалогу, а к конфронтации». При этом дипломаты напомнили, что Москва неоднократно выступала за снятие ограничений для взаимных визитов парламентариев.

«Мы давно призываем Соединённые Штаты убрать парламентариев из любых ограничений на поездки, как первый шаг по отмене «чёрных списков», — говорится в сообщении.

Об этом же напомнил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, по словам которого, Джонсон не обращался в Совфед в преддверии своей якобы запланированной поездки. В беседе с ТАСС сенатор напомнил, что в санкционный список США включены многие российские парламентарии, включая самого Косачёва.

«Мы с российской стороны неоднократно предлагали начать либерализацию взаимных санкционных списков с вывода из них парламентариев, и господину Джонсону это хорошо известно. Однако наши предложения, к сожалению, так и не встретили никакой практической реакции со стороны американских сенаторов и конгрессменов», — отметил сенатор.

Сенатор США Рон Джонсон

AFP

© WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что такое заявление Джонсона можно объяснить либо ошибкой, либо же намеренной попыткой создать антироссийский информационный повод.

«Можно только предположить, что либо это неправильная информация и банальная ошибка, либо это попытка «высосать из пальца» очередную русофобскую тему, — сказал он RT. — Поднимать такую простую тему, что его «не пускают», на такой волне, для сенатора это кажется слишком уж примитивным».

Отметим, что в мае 2019-го произошёл схожий инцидент. Тогда бывший помощник госсекретаря США Виктория Нуланд не смогла въехать в Россию из-за того, что находится в соответствующем списке. Однако она, в отличие от Джонсона, действительно обращалась за визой.

«Нуланд было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США», — сообщили тогда в МИД России.

Работа по противодействию России

Сенатор Джонсон председательствует в комитете по национальной безопасности и делам правительства. Также он возглавляет комитет по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности и входит в некоторые другие комитеты, связанные со внешней политикой США.

Заметная часть его деятельности носит антироссийский характер. Так, он призывал противодействовать России после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также стремится остановить строительство «Северный поток — 2». Он был соавтором соответствующих резолюций сената.

«Будучи соавторами этой резолюции, мы рассчитываем на сотрудничество с администрацией и нашими союзниками и партнёрами для повышения обороноспособности Украины, обеспечения свободы судоходства в Чёрном море и разработки соответствующей политики, чтобы удержать Россию от дальнейших актов агрессии», — говорилось в тексте заявления, приложенного к резолюции по «Северному потоку — 2».

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Более того, говоря об инциденте в Керченском проливе, Джонсон призывал «ответить силой» на действия российских пограничников.

«Международное сообщество в основном оставило без адекватного ответа (этот инцидент. — RT). Это совершенно неправильный знак для Владимира Путина, — говорил Джонсон. — Своими действиями Москва проверяет решимость Запада, и если мы не сможем ответить силой, последуют и другие эпизоды. Мы не должны допустить этого».

Однако стоит напомнить, что российские пограничники во время инцидента в Керченском проливе действовали согласно всем правилам и законам, включая международное морское право. Тогда три украинских военных судна попытались пересечь российскую границу в районе Крымского моста. Они не выходили на связь с погранслужбой ФСБ РФ, в связи с чем были задержаны. Сейчас украинские моряки находятся под арестом в России.

Согласно найденным на борту одного из катеров документам и показаниям участников событий, у моряков был прямой приказ попытаться пройти через Керченский пролив, не запрашивая соответствующего разрешения. Российская сторона считает произошедшее намеренной провокацией высшего руководства Украины.