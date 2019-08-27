Американскому сенатору отказали в российской визе

Короткая ссылка
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону, сообщается на сайте политика.

Отмечается, что Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса. 

В планах сенатора было проведение переговоров с российскими чиновниками, представителями американского бизнеса и «организациями гражданского общества».

«Я буду и далее выступать за решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно», — сказал Джонсон. 

23 мая МИД России обосновал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить