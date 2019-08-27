Американскому сенатору отказали в российской визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону, сообщается на сайте политика.

Отмечается, что Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса.

В планах сенатора было проведение переговоров с российскими чиновниками, представителями американского бизнеса и «организациями гражданского общества».

«Я буду и далее выступать за решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно», — сказал Джонсон.

23 мая МИД России обосновал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд.