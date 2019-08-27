Американскому сенатору отказали в российской визе
Отмечается, что Джонсон собирался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса.
В планах сенатора было проведение переговоров с российскими чиновниками, представителями американского бизнеса и «организациями гражданского общества».
«Я буду и далее выступать за решительный ответ на агрессию России и откровенный диалог, когда это возможно», — сказал Джонсон.
23 мая МИД России обосновал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд.