В МИД обосновали отказ Нуланд в российской визе

Бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в выдаче российской визы в связи с тем, что она находится в российских санкционных списках.

«Нуланд было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США», — приводит РИА Новости сообщение МИД России.

Как передавало издание «Коммерсантъ», Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая.

Мероприятие было организовано Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покинула свой пост в январе 2017 года.