В МИД обосновали отказ Нуланд в российской визе
- Reuters
«Нуланд было отказано в российской визе, так как она входит в чёрные списки, введённые в ответ на аналогичные меры США», — приводит РИА Новости сообщение МИД России.
Как передавало издание «Коммерсантъ», Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая.
Мероприятие было организовано Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покинула свой пост в январе 2017 года.