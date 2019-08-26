Второй этап: в Турции анонсировали поставки новой батареи комплексов С-400
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Поставки второго дивизиона российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнутся 27 августа. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал министр обороны страны Хулуси Акар.
«Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнётся с завтрашнего дня (со вторника, 27 августа. — RT)», — приводит агентство Anadolu слова Акара.
Первый этап поставок С-400 завершился 25 июля, сообщало Министерство обороны Турции. В ведомстве отметили, что компоненты систем первой партии ЗРК на авиабазу Мюртед в Анкаре доставили 30 самолётов.
Днём начала поставок стало 12 июля. Всего в рамках контракта, заключённого между Россией и Турцией в 2017 году, Москва поставит Турции четыре дивизиона установок С-400.
Покупка Турцией российских комплексов вызвала острую реакцию в США. Соединённые Штаты требовали отказаться от сделки, предлагая взамен приобрести американские ЗРК Patriot. Также США исключили Турцию из программы по созданию истребителей F-35. По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, истребитель не может стоять на вооружении вместе с системой, которая «будет использована для изучения его продвинутых возможностей».
Позже, когда поставки первой партии С-400 в Турцию уже завершились, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в США не хотели бы видеть развёртывание комплексов в боевое положение на территории страны.
«Возможно, последуют ещё санкции, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», — заявил он.
Напомним, что в ответ на угрозы исключения из программы F-35 глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о возможности встречных мер со стороны Турции.
- Reuters
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«Если США будут применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях», — заявлял он.
На данном этапе США вряд ли смогут как-то изменить решение Турции относительно С-400, рассказал RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
«Сейчас США прекрасно поняли, что бесполезно влиять на Турцию с точки зрения остановки того каравана, который уже пошёл», — отмечает он.
К тому же санкции против Турции необходимо вводить очень осторожно, чтобы не разрушить рабочие отношения с Турцией, считает специалист. Поэтому, по его словам, ограничения, если они будут наложены, не окажутся слишком жёсткими.
«Я полагаю, что здесь будут санкции, но не самые серьёзные: это будут экономические санкции на определённый ряд товаров, но не более того. Учитывая тот товаропоток, который проходит через Босфор и Дарданеллы, сейчас каким-то образом сильно влиять на Турцию невозможно», — считает Судаков.
Продолжение сотрудничества
Сотрудничество России и Турции может продолжится и дальше. 26 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам возможные закупки многоцелевых истребителей Су-35 взамен американских F-35.
Тем не менее он указал на то, что 27 августа президенты Турции и России встретятся на полях международного авиакосмического салона (МАКС)».
«Завтра они же (Су-35. — RT) будут прямо на МАКСе, все прямо там сконцентрировано», — передаёт ТАСС слова Пескова.
Ранее турецкие СМИ сообщали об интересе Турции к российским истребителям. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в свою очередь, заявил, что Россия готова поставить Турции боевые машины, если Анкара проявит к ним интерес.
- Самолет Су-35
- © Евгений Одиноков
Такой вариант окажется удачным для Турции, считает Сергей Судаков. По его словам, истребители смогут эффективно взаимодействовать с С-400, к тому же они обойдутся намного дешевле, чем американские аналоги.
«Задача Америки была поставить Турции и всему миру максимально большое количество F-35; самая дешёвая его версия стоит $89 млн, более-менее хороший вариант — $111—115 млн за штуку. Наши самолёты достаточно хороши, а по соотношению «цена — качество» — это лучшее, что есть на сегодняшний день», — отмечает эксперт.
Кроме того, Турция вполне может закупить у Россией и другие системы вооружений, рассказывает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Среди них он называет новейший комплекс С-500.
«С-500 качественно отличается от С-400 тем, что может сбивать и межконтинентальные баллистические ракеты и спутники, которые находятся на низких орбитах. Есть ещё громадный потенциал, как у лучших в мире средств ПВО ближнего действия — это «Тор» и «Бук». Такая эффективность недостижима для других систем. Я думаю, что это предмет для разговора», — рассказал RT специалист.
Турция может также заняться совместным с Россией производством гиперзвуковых систем, добавил Подберёзкин.
Ранее о такой возможности говорил, комментируя поставки С-400 в Россию, и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с РФ, и мы это сделаем», — заявлял турецкий лидер.
Отметим, что Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Россия начала поставлять системы С-400. Установками заинтересовалась и Индия: о желании приобрести ЗРК в Нью-Дели сообщили в 2015 году. Соглашение о поставке комплексов было подписано через несколько лет после этого.
«Контракт был подписан 5 октября 2018 на поставки системы С-400 из России. Поставки, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года», — рассказал в июле 2019 года госминистр обороны Индии Шрипад Наик.