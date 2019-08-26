Второй этап: в Турции анонсировали поставки новой батареи комплексов С-400

Поставки второй партии российских ЗРК С-400 в Турцию начнутся 27 августа. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар. Первый этап завершился 25 июля. На протяжении всего этого времени США активно выступали против продажи комплексов. Республика была исключена из программы американских истребителей F-35, кроме того, Соединённые Штаты упомянули возможность введения санкций в отношении Турции. Однако эксперты полагают, что Вашингтон уже не сможет повлиять на поставки ЗРК, а экономические ограничительные меры не окажут серьёзного влияния на Анкару.

Поставки второго дивизиона российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию начнутся 27 августа. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал министр обороны страны Хулуси Акар.

«Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнётся с завтрашнего дня (со вторника, 27 августа. — RT)», — приводит агентство Anadolu слова Акара.

Первый этап поставок С-400 завершился 25 июля, сообщало Министерство обороны Турции. В ведомстве отметили, что компоненты систем первой партии ЗРК на авиабазу Мюртед в Анкаре доставили 30 самолётов.

Днём начала поставок стало 12 июля. Всего в рамках контракта, заключённого между Россией и Турцией в 2017 году, Москва поставит Турции четыре дивизиона установок С-400.

Также по теме Иранский «Фаворит»: каких результатов достиг Тегеран в разработке комплекса ПВО большой дальности Вооружённые силы Ирана представили зенитный ракетный комплекс Bavar 373, который, по словам президента республики, превосходит по...

Покупка Турцией российских комплексов вызвала острую реакцию в США. Соединённые Штаты требовали отказаться от сделки, предлагая взамен приобрести американские ЗРК Patriot. Также США исключили Турцию из программы по созданию истребителей F-35. По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, истребитель не может стоять на вооружении вместе с системой, которая «будет использована для изучения его продвинутых возможностей».

Позже, когда поставки первой партии С-400 в Турцию уже завершились, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в США не хотели бы видеть развёртывание комплексов в боевое положение на территории страны.

«Возможно, последуют ещё санкции, но, честно говоря, мы предпочли бы, чтобы С-400 не были введены в строй», — заявил он.

Напомним, что в ответ на угрозы исключения из программы F-35 глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил о возможности встречных мер со стороны Турции.

Reuters

© Vitaly Nevar

«Если США будут применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы «Инджирлик». Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях», — заявлял он.

На данном этапе США вряд ли смогут как-то изменить решение Турции относительно С-400, рассказал RT член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«Сейчас США прекрасно поняли, что бесполезно влиять на Турцию с точки зрения остановки того каравана, который уже пошёл», — отмечает он.

К тому же санкции против Турции необходимо вводить очень осторожно, чтобы не разрушить рабочие отношения с Турцией, считает специалист. Поэтому, по его словам, ограничения, если они будут наложены, не окажутся слишком жёсткими.

«Я полагаю, что здесь будут санкции, но не самые серьёзные: это будут экономические санкции на определённый ряд товаров, но не более того. Учитывая тот товаропоток, который проходит через Босфор и Дарданеллы, сейчас каким-то образом сильно влиять на Турцию невозможно», — считает Судаков.

Продолжение сотрудничества

Сотрудничество России и Турции может продолжится и дальше. 26 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам возможные закупки многоцелевых истребителей Су-35 взамен американских F-35.

Тем не менее он указал на то, что 27 августа президенты Турции и России встретятся на полях международного авиакосмического салона (МАКС)».

«Завтра они же (Су-35. — RT) будут прямо на МАКСе, все прямо там сконцентрировано», — передаёт ТАСС слова Пескова.

Ранее турецкие СМИ сообщали об интересе Турции к российским истребителям. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в свою очередь, заявил, что Россия готова поставить Турции боевые машины, если Анкара проявит к ним интерес.

Самолет Су-35

© Евгений Одиноков

Такой вариант окажется удачным для Турции, считает Сергей Судаков. По его словам, истребители смогут эффективно взаимодействовать с С-400, к тому же они обойдутся намного дешевле, чем американские аналоги.

«Задача Америки была поставить Турции и всему миру максимально большое количество F-35; самая дешёвая его версия стоит $89 млн, более-менее хороший вариант — $111—115 млн за штуку. Наши самолёты достаточно хороши, а по соотношению «цена — качество» — это лучшее, что есть на сегодняшний день», — отмечает эксперт.

Кроме того, Турция вполне может закупить у Россией и другие системы вооружений, рассказывает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Среди них он называет новейший комплекс С-500.

Также по теме Взаимовыгодное партнёрство: как развивается оборонное сотрудничество между Россией и Турцией Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время Россия начнёт второй этап поставок зенитных ракетных комплексов...

«С-500 качественно отличается от С-400 тем, что может сбивать и межконтинентальные баллистические ракеты и спутники, которые находятся на низких орбитах. Есть ещё громадный потенциал, как у лучших в мире средств ПВО ближнего действия — это «Тор» и «Бук». Такая эффективность недостижима для других систем. Я думаю, что это предмет для разговора», — рассказал RT специалист.

Турция может также заняться совместным с Россией производством гиперзвуковых систем, добавил Подберёзкин.

Ранее о такой возможности говорил, комментируя поставки С-400 в Россию, и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с РФ, и мы это сделаем», — заявлял турецкий лидер.

Отметим, что Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Россия начала поставлять системы С-400. Установками заинтересовалась и Индия: о желании приобрести ЗРК в Нью-Дели сообщили в 2015 году. Соглашение о поставке комплексов было подписано через несколько лет после этого.

«Контракт был подписан 5 октября 2018 на поставки системы С-400 из России. Поставки, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года», — рассказал в июле 2019 года госминистр обороны Индии Шрипад Наик.