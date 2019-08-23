Иранский «Фаворит»: каких результатов достиг Тегеран в разработке комплекса ПВО большой дальности

Вооружённые силы Ирана представили зенитный ракетный комплекс Bavar 373, который, по словам президента республики, превосходит по боевым возможностям российскую систему С-300. Иранский ЗРК может уничтожать цели на дальности до 200 км и на высоте до 27 км, одновременно отслеживать 300 объектов, сопровождать — 60, а поражать — 6. По словам экспертов, говоря о превосходстве над С-300, власти ИРИ имеют в виду ранние модификации комплекса. В то же время аналитики отмечают, что Ирану удалось достичь серьёзного прогресса в разработке такого типа вооружений.

Иран представил новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности Bavar 373, говорится на сайте президента страны Хасана Рухани. Презентация состоялась 22 августа, в День национальной оборонной промышленности.

В сообщении подчёркивается, что Bavar 373 является «продвинутым и уникальным» оружием исламской республики. Хасан Рухани считает, что новейшая система ПВО превосходит российский комплекс С-300 «Фаворит» и близка по возможностям к С-400 «Триумф», который поставляется в российскую армию и пользуется спросом за рубежом (Китай, Турция и Индия уже заключили контракты на поставку).

С 2016 года на вооружении Ирана стоят четыре дивизиона ЗРК большой дальности С-300ПМУ-2. Комплексы были проданы исламской республике после того, как в 2015 году президент РФ Владимир Путин отменил введённое ранее эмбарго на их поставку. С-300ПМУ-2 прикрывают стратегически важные объекты в Тегеране, Бендер-Аббасе, Исфахане и Бушире.

«Символ веры»

Тегеран объявил о старте разработки собственного зенитного комплекса большой дальности в 2010 году. Спустя год иранские инженеры создали первый прототип. Название ЗРК в переводе с фарси означает «Символ веры».

Минобороны Ирана поставило перед разработчиками весьма амбициозную цель — новый комплекс должен превзойти по характеристикам С-300.

Пусковая установка российского ЗРК С-300 в Иране

AFP

© ATTA KENARE

«Идёт производство альтернативной системы ракетной обороны типа С-300, часть работ уже выполнена, на данный момент достигнуты хорошие результаты», — сказал в 2012 году генерал Ахмад Вахиди, занимавший в тот момент пост министра обороны Ирана.

Машины комплекса выполнены на шасси грузовика Zafar и на платформе Zoljanah, которая способна пересекать брод глубиной до 0,8 м.

Bavar 373 включает несколько пусковых установок (по две или четыре ракеты в каждой), радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения, радар сопровождения и командную машину. Для стрельбы используются ракеты класса «земля — воздух» Sayyad 4.

В октябре 2016 года командующий ВВС Ирана генерал Фарзад Исмаили заявил, что Bavar 373 превосходит С-300 «в полтора раза». В настоящее время система ПВО находится на завершающем этапе испытаний.

В беседе с RT сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев отметил, что официальным лицам исламской республики свойственно давать завышенные оценки возможностям своего оружия. В то же время эксперт не исключает, что иранским инженерам удалось достичь достаточно серьёзного прогресса в сфере ПВО.

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«Иран не уточняет, какую модификацию С-300 он имеет в виду, когда проводит сравнение. Напомню, что первые версии «Фаворита» были приняты на вооружение СССР во второй половине 1970-х годов, а модификация ПМУ-2, которую получил Иран от России, является современным и эффективным ЗРК», — пояснил Денисенцев.

По словам эксперта, если Тегеран имеет в виду превосходство Bavar 373 над С-300ПМУ-2, то данный факт говорит о высоком технологическом уровне иранской оборонной индустрии. Однако эксперт сомневается, что исламской республике действительно удалось создать более эффективный комплекс.

«Тегеран вполне мог разработать достойный образец ПВО большой дальности. Bavar 373 вряд ли лучше С-300-ПМУ2, но может превосходить позднесоветские модификации С-300. Иран продемонстрировал, что научился выживать в условиях длительной изоляции, осваивать чужой опыт и создавать собственное оружие», — рассуждает Денисенцев.

По информации иранского агентства Fars, при разработке Bavar 373 оборонная промышленность страны добилась впечатляющих результатов. Специалисты исламской республики смогли создать устойчивые к температурным перегрузкам пусковые контейнеры и радиолокационные средства, способные обнаруживать все типы целей, включая самолёты-невидимки.

Важными преимуществами Bavar 373 агентство Fars называет помехоустойчивость оборудования ЗРК и программное обеспечение национального производства. Со ссылкой на Минобороны издание подчёркивает, что бортовые системы зенитного комплекса защищены от вмешательства извне. Передача информации между элементами Bavar 373 осуществляется по безопасным каналам.

Пусковая установка Bavar 373 и президент Ирана Хасан Рухани

AFP

© HO / IRANIAN PRESIDENCY

Иранский ЗРК способен обнаруживать цели на дальности до 320 км, перехватывать — на расстоянии до 200 км и на высоте до 27 км. Средства радиолокации могут фиксировать до 300 целей и сопровождать 60 воздушных объектов. Максимальное число одновременно обстреливаемых целей — 6.

Запуск ракеты осуществляется в тот момент, когда транспортно-пусковой контейнер находится в вертикальном положении. Как отмечается Fars, данный способ является наиболее прогрессивным. Ракеты-перехватчики оснащены системой управления вектором тяги, что придаёт им высокие манёвренные характеристики.

«Самое главное в ЗРК — это радиолокационные станции и электроника. Например, современные зенитные комплексы используют активную фазированную антенную решётку (АФАР). Насколько я понимаю, у Bavar 373 она есть, но качество её компонентов оценить сейчас сложно», — сказал Денисенцев.

Эксперт предполагает, что в процессе разработки радиолокационной аппаратуры и разнообразных электронных агрегатов Иран мог получить помощь со стороны Китая. При этом шасси, вспомогательные средства и электрогенераторы промышленность исламской республики изготовила самостоятельно, уверен Денисенцев.

Стимул для развития

По информации Минобороны Ирана, в республике с 2016 года действует трёхуровневая система противовоздушной обороны. Она включает зенитные комплексы малой, средней и большой дальности. Последние годы Тегеран неоднократно подчёркивал, что не испытывает нужды в закупках С-300 и С-400.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин заявил, что в Иране сформирована эшелонированная система ПВО, однако она не покрывает всю страну. Текущее положение дел не позволяет надёжно защитить республику от воздушных атак. Однако Тегеран собирается нивелировать данную проблему — прежде всего за счёт собственных ЗРК, в том числе Bavar 373, полагает аналитик.

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«Без комплексов большой дальности Ирану не прикрыть обширную территорию страны. На мой взгляд, Bavar 373 превосходит первые модификации С-300. Это видно по тактико-техническим характеристикам, которые публикуются в СМИ. На сегодняшний день Bavar 373 активно осваивается в войсках. На этом основании можно судить, что задача, поставленная перед иранской промышленностью, в общем и целом выполнена», — подчеркнул Лямин.

Эксперт положительно оценивает результаты, которые продемонстрировала иранская промышленность в сфере противовоздушной обороны. По мнению Лямина, инвестиции в оборонный сектор приносят ощутимые плоды. О возросшем потенциале национальной системы ПВО свидетельствует сбитый в июне нынешнего года американский беспилотник RQ-4A BAMS-D, отмечает эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. В беседе с RT эксперт отметил, что наибольший прогресс Иран совершил в развитии радиолокационного оборудования.

«Не думаю, что Иран полностью избавился от технологической зависимости от России и Китая, но серьёзные положительные сдвиги в оборонном секторе этой страны налицо. Стимулом для развития системы ПВО исламской республики является угроза воздушной атаки со стороны США и Израиля. Вряд ли Иран сможет отразить по-настоящему масштабное нападение, но мне кажется очевидным, что противник Тегерана понесёт ощутимые потери», — резюмировал Корнев.