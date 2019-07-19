Война на словах: Тегеран опроверг заявления США о сбитом иранском беспилотнике

Тегеран не располагает данными о потере беспилотника. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Таким образом, он опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что американский корабль Boxer сбил иранский БПЛА в Ормузском проливе после того, как летательный аппарат приблизился к судну на опасное расстояние. Как считают эксперты, Вашингтон стремится продолжить давление на исламскую республику, и поэтому искусственно провоцирует обострение в регионе.

Тегеран не располагает сведениями о якобы сбитом Соединёнными Штатами беспилотнике, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«У нас нет информации о том, что мы сегодня потеряли дрон», — сказал он.

Так министр прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что десантный корабль ВМС Соединённых Штатов Boxer якобы сбил в Ормузском проливе иранский дрон. По словам американского лидера, инцидент произошёл, когда БПЛА приблизился к судну на расстояние примерно 900 метров, а потому «угрожал безопасности корабля и его экипажу».

Американский лидер заявил, что Иран предпринимает «враждебные и провокационные действия против кораблей, находящихся в международных водах». Также он уточнил, что США оставляют за собой право защищать свои интересы, равно как и американских военнослужащих. Трамп призвал все страны осудить Иран и предпринять меры по защите судоходства в этом регионе.

«США призывают все страны осудить попытки Ирана нарушить свободу судоходства и международную торговлю. Также я призывают другие страны защищать свои корабли, когда те проходят через Ормузский пролив и работать с нами в будущем», — подчеркнул президент США.

I want to apprise everyone of an incident in the Strait of Hormuz today, involving #USSBoxer, a U.S. Navy amphibious assault ship. The BOXER took defensive action against an Iranian drone.... pic.twitter.com/Zql6nAUGxF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2019 г.

Как сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, инцидент якобы произошёл в 10 утра по местному времени в четверг, 18 июля, когда Boxer проходил через международные воды Ормузского пролива.

Политолог Александр Асафов полагает, что США пытаются поддерживать напряжённость в регионе, но при этом не намерены вступать в открытую конфронтацию с Тегераном. Такое развитие событий, по словам эксперта, с одной стороны, позволяет Трампу добиваться своих внешнеполитических целей, а с другой, не вредит избирательной кампании перед выборами 2020 года.

«Трамп действует давлением через Twitter, косвенными мерами. На прямые действия у него сейчас нет возможности из-за избирательной кампании и образа миротворца», — отметил аналитик в беседа с RT.

По мнению Асафова, многое в развитии ситуации в Персидском заливе будет зависеть от политики Тегерана.

«Очень опасная ситуация»

20 июня иранские силы сбили американский разведывательный беспилотник RQ-4, который, как подчеркнули в Тегеране, находился в воздушном пространстве исламской республики. В свою очередь США утверждают, что БПЛА был в международных водах.

Дональд Трамп тогда заявил, что США планировали в ответ нанести удары по Ирану, и он только в последний момент отменил атаку. Американский президент подчеркнул, что счёл такую реакцию непропорциональной. При этом позднее глава Белого дома пояснил, что приказ был не отменён, а приостановлен.

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В начале июля британские власти задержали в Гибралтаре иранский танкер Grace 1. Лондон утверждает, что судно намеревалось продать нефть Сирии, что запрещено санкциями Евросоюза. Тегеран обвинил британскую сторону в «пиратстве». В исламской республике также отметили, что танкер не направлялся в Сирию. Сейчас стороны ведут переговоры об освобождении судна и экипажа.

Кроме того, 11 июля Великобритания заявила, что три катера иранских ВМС попытались помешать британскому танкеру British Heritage пройти через Ормузский пролив. В этой связи фрегат Королевских военно-морских сил Montrose был вынужден сделать «устное предупреждение». В Иране опровергли обвинения Лондона, отметив, что в тот день не взаимодействовали с иностранными судами. По мнению главы МИД исламской республики Мохаммада Джавада Зарифа, с помощью таких заявлений Великобритания стремится усилить напряжённость в регионе.

«То, что они сами утверждают, то, о чём они сами говорят, направлено на эскалацию напряжённости. Эти заявления ничего не стоят», — цитирует дипломата агентство Fars.

17 июля Зариф констатировал, что в регионе сложилась опасная ситуация.

«Это очень опасная ситуация: в Персидском заливе много кораблей, которые не должны там находиться, — сказал он. — В нашей юрисдикции 1,5 тыс. миль береговой линии, но зачем там находятся другие корабли, я не знаю. Мы обеспечиваем в регионе безопасность и стабильность, и я считаю, что безопасность и стабильность должны распространяться на всех».

В России призвали все стороны к диалогу для деэскалации обстановки и обеспечения свободы судоходства.

«Мы также по-прежнему, как мы и делали это раньше, призываем всех к сдержанному поведению в Персидском заливе, дабы не обострять ситуацию, и к урегулированию всех спорных ситуаций путём диалога», — сказал 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.