В Пентагоне прокомментировали ситуацию со сбитым иранским дроном

В Пентагоне прокомментировали ситуацию со сбитым иранским беспилотником в районе Ормузского пролива. Там отметили, что дрон был сбит в «оборонительных целях».

«Беспилотный летательный аппарат приблизился к кораблю Boxer на опасное расстояние. Корабль предпринял оборонительные действия против БПЛА, чтобы обеспечить безопасность судна и его экипажа», — приводит заявление Пентагона CNBC.

Там отметили, что корабль ВМС США находился в международных водах и осуществлял запланированный транзит через Ормузский пролив.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.