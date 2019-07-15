«Следуют идее США об уничтожении договора»: в ЕС призвали Россию «вернуться» к соблюдению ДРСМД

Москва должна принять «транспарентные меры», которые позволят мировому сообществу убедиться, что она выполняет условия ДРСМД. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Она также подчеркнула, что России следует «эффективно ответить» на опасения относительно ракеты 9М729. США считают, что этот боеприпас нарушает ДРСМД, однако не представляют никаких доказательств. Эксперты отмечают, что призыв направлен исключительно российской стороне, хотя именно Вашингтон вышел из соглашения, прикрываясь пустыми обвинениями в адрес Москвы.

Европейский союз призвал Россию сделать необходимые шаги для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которая отметила, что соглашение вносило «существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет».

«Мы глубоко обеспокоены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может завершиться 2 августа 2019 года. Мы сожалеем об официальном решении России 3 июля 2019 года о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию эффективно ответить на серьёзные опасения относительно разработки, лётных испытаний и развёртывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьёзные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД», — заявила Могерини.

Наряду с этим она считает, что Москва должна «немедленно предпринять серьёзные и транспарентные действия» для того, чтобы обеспечить возможность полной проверки соблюдения положений ДРСМД.

«Предстоящие дни предоставляют последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента структуры европейской безопасности», — пояснила верховный представитель ЕС.

При этом призыв обращён исключительно к Москве, несмотря на то что именно США были инициаторами расторжения соглашения, подписанного 8 декабря 1987 года генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом.

«Неспособность встать на объективную позицию»

Европейский союз «отрабатывает стандарты пропаганды», разработанные в США, высказал мнение директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

«Заявления Могерини повторяют главную идею американской стороны — этот договор должен быть однозначно уничтожен либо переформатирован таким образом, чтобы получить абсолютно одностороннее преимущество в пользу Запада. Могерини не нашла никаких новых аргументов и доводов», — пояснил собеседник RT.

Эксперт заметил, что Россия неоднократно пыталась продемонстрировать свою готовность обсуждать эту тему, в том числе относительно ракеты 9М729. При этом на Западе не представили никаких доказательств того, что она нарушает договор.

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова военный политолог Андрей Кошкин выразил удивление столь односторонней позицией ЕС в отношении ДРСМД.

«Удивительно, что Могерини в своём обращении абсолютно не задаётся вопросом, почему США заявили о своём выходе, почему они не приняли участие в беспрецедентном брифинге, который организовало Минобороны РФ и на котором показало и рассказало всё о ракете 9М729. К великому сожалению, никто из представителей государств, входящих в НАТО, не был на этом брифинге», — напомнил он.

Эксперт заметил, что Москва предлагала Вашингтону обсудить возможности продления ДРСМД, но ответных шагов с американской стороны не последовало.

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«Теперь же ЕС вслепую генерирует проблему с определённой целью — сформировать общественное международное мнение о том, что именно Россия является виновницей разрыва последнего договора, который сдерживал распространение ракет средней и меньшей дальности. Мне очень жаль Могерини в её политической неспособности встать на объективную позицию, которая позволила бы Европе задуматься и принять соответствующее решение, позволяющее на самом деле обеспечить какую-то безопасность континента. Но они идут на поводу у Вашингтона и на сегодняшний день стремятся усилить обвинения в адрес России», — констатировал Кошкин.

Безальтернативная «виновность»

Напомним, что в феврале 2019 года США в одностороннем порядке запустили процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной такого решения послужили якобы нарушения с российской стороны в разработке крылатой ракеты 9М729 оперативно-тактического комплекса «Искандер». В Вашингтоне заявляют, что дальность её полёта превышает 500 км, что противоречит условиям ДРСМД.

В Москве эти обвинения отвергают. 23 января 2019 года Минобороны РФ организовало брифинг для того, чтобы развеять сомнения иностранных партнёров. Оборонное ведомство представило всю необходимую документацию, подтверждающую факт того, что создание ракеты не нарушает заключённые в 1987 году договорённости. При этом, несмотря на приглашения, брифинг не посетили представители большинства стран НАТО, в том числе военные атташе США.

3 июля Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения условий в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом в НАТО заявили, что «в оборонительной манере» отреагируют на несоблюдение ДРСМД. Вдобавок RT ознакомился с докладом комитета по обороне палаты общин Великобритании, в котором Лондон выражает полную поддержку Соединённым Штатам, обвинившим Россию в нарушении условий соглашения.

«России следует открыто сделать необходимые шаги к возвращению к полному и проверяемому выполнению (условий ДРСМД. — RT). Если она не сделает этого ко 2 августа, на неё целиком ляжет ответственность за прекращение действия договора», — говорится в документе.