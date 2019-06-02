«Продуманное мероприятие»: глава МИД Великобритании заявил, что не будет мешать экстрадиции Ассанжа в США
- Reuters
- © Henry Nicholls
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что не намерен препятствовать выдаче Джулиана Ассанжа властям США. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.
Приглашённый в программу Face the Nation британский политик сказал, что Великобритания должна следовать собственным юридическим процедурам, как должны поступать и США.
«Хотел бы я помешать Джулиану Ассанжу предстать перед судом? Нет, не хотел бы», — ответил глава британского МИД на вопрос ведущей о том, готов ли он препятствовать экстрадиции Ассанжа в случае получения Хантом поста премьер-министра.
Говоря об обеспокоенности представителей ООН соблюдением прав Ассанжа при возможной экстрадиции, Хант отозвался об активисте как о человеке, которого «подозревают в совершении очень серьёзных преступлений, которые привели к смерти людей».
«Абсолютно правильно, что он предстанет перед правосудием, у него нет больше причин избегать суда», — сказал британский министр.
Напомним, получивший известность благодаря работе над сайтом WikiLeaks Ассанж семь лет находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Он явился в дипмиссию с просьбой о предоставлении политического убежища 19 июня 2012 года, а 11 апреля 2019 года в посольстве его задержала британская полиция.
Суд в Лондоне 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Кроме того, 20 мая шведские власти возобновили расследование дела против Ассанжа о преступлениях сексуального характера, прекращённых в 2017 году.
В свою очередь, 23 мая Министерство юстиции Соединённых Штатов выдвинуло против Ассанжа 17 новых обвинений. В американском ведомстве заявили, что Ассанжу может грозить до 175 лет тюрьмы.
«Прагматичный расчёт»
Выдворение Ассанжа из посольства Эквадора и последующая выдача в США — вопрос, заранее решённый американскими спецслужбами, отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.
«Все промежуточные обстоятельства, когда говорили о том, что к нему не будут предъявлять претензии, которые могут окончиться реальным сроком, что не будут депортировать, всё это означало простую вещь — какие бы не были сложные трансграничные юридические правила по депортации, Ассанж будут депортирован и будет осуждён», — отметил эксперт.
Новое заявление главы британского МИД подтверждает, что Лондон действует в сговоре с Вашингтоном против Ассанжа, считает зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
«Это продуманное мероприятие со стороны США. Кардинально обвинения против Ассанжа не изменятся. Соединённые Штаты хотят запретить и прекратить различные разглашение информации, выводящей Вашингтона на чистую воду, со стороны Ассанжа», — сказал он в беседе с RT.
По мнению парламентария, заявление британского МИД можно объяснить и тем, что у Лондона больше нет возможностей что-то предъявить Ассанжу.
По мнению юриста-международника Валерия Ванина, Ассанж изначально выбрал неправильное место для прошения о политическом убежище.
«Эквадор настолько слабый игрок на политическом пространстве, с ним уже решены все вопросы. Очевидно, что они решили выдать Ассанжа в обмен на какие-то преференции», — сказал юрист. Он подчеркнул, что вопрос поддержки США властями Великобритании не требует уточнения.
«Лондон шагает в ногу с Вашингтоном», — заключил эксперт.
Напомним, что вскоре после ареста Ассанжа президент Эквадора Ленин Морено заявил, что проконсультировался с британским правительством о перспективах экстрадиции основателя WikiLeaks. По его словам, Лондон гарантировал, что Ассанжа не выдадут в страну, где активиста ждут пытки или смертная казнь, предусмотренная, в частности, законодательством Соединённых Штатов.
Такая смена риторики Лондона говорит о «гибкости британской политике и политиков», считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«О морали и этике здесь речи, конечно же, не идёт. Речь идёт о банальном политическом расчёте, прагматичном до ужаса и полной потери лица», — заключил эксперт.
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