Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа

Короткая ссылка
Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
  • AFP

«Доклад убедителен, и я полностью согласен, потому что я это наблюдал в течение семи лет, в течение которых знаю Джулиана Ассанжа», — сказал дипломат.

Он также добавил, что Ассанж «был жертвой убийства личности, целью которого было заставить его замолчать».

При этом Нарваес выразил сожаление в связи с тем, что новое правительство Эквадора «активно сотрудничает с преследователями» журналиста. 

Ранее Мельцер заявил, что Ассанжа подвергали ряду жестоких психологических методов воздействия в Британии.

Об этом, как указал эксперт, свидетельствует состояние основателя WikiLeaks, у которого наблюдаются явные признаки психологической травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить