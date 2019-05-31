Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
- AFP
«Доклад убедителен, и я полностью согласен, потому что я это наблюдал в течение семи лет, в течение которых знаю Джулиана Ассанжа», — сказал дипломат.
Он также добавил, что Ассанж «был жертвой убийства личности, целью которого было заставить его замолчать».
При этом Нарваес выразил сожаление в связи с тем, что новое правительство Эквадора «активно сотрудничает с преследователями» журналиста.
Ранее Мельцер заявил, что Ассанжа подвергали ряду жестоких психологических методов воздействия в Британии.
Об этом, как указал эксперт, свидетельствует состояние основателя WikiLeaks, у которого наблюдаются явные признаки психологической травмы.