Глава МИД Британии о пытках в отношении Ассанжа: это не так

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант отверг обвинения спецдокладчика ООН Нильса Мельцера о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался психологическим пыткам и преследованию.

«Это не так. Ассанж предпочёл спрятаться в посольстве (Эквадора в Лондоне. — RT), хотя всегда мог покинуть его и предстать перед судом. Спецдокладчик ООН должен позволить британским судам выносить решения без своего вмешательства и подстрекательских обвинений», — написал дипломат в своём Twitter.

Ранее Мельцер заявил, что Ассанжа подвергали ряду жестоких психологических методов воздействия в Британии.

Об этом, по его мнению, свидетельствует состояние основателя WikiLeaks, у которого наблюдаются стресс и явные признаки психологической травмы.