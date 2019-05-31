Глава МИД Британии о пытках в отношении Ассанжа: это не так

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант отверг обвинения спецдокладчика ООН Нильса Мельцера о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался психологическим пыткам и преследованию.
Глава МИД Британии о пытках в отношении Ассанжа: это не так
  • Reuters

«Это не так. Ассанж предпочёл спрятаться в посольстве (Эквадора в Лондоне. — RT), хотя всегда мог покинуть его и предстать перед судом. Спецдокладчик ООН должен позволить британским судам выносить решения без своего вмешательства и подстрекательских обвинений», — написал дипломат в своём Twitter.

Ранее Мельцер заявил, что Ассанжа подвергали ряду жестоких психологических методов воздействия в Британии.

Об этом, по его мнению, свидетельствует состояние основателя WikiLeaks, у которого наблюдаются стресс и явные признаки психологической травмы.

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