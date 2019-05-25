Звезда афганского телеэкрана: почему гражданка России Эрна Баум не хочет уезжать из Кабула

Россиянка Эрна Баум много лет живёт в одной из наиболее опасных стран мира — Афганистане. Как признаётся женщина, в Кабуле прошли самые счастливые годы её жизни. В молодости она переехала туда к мужу — тогда в Афганистане царил мир. Супруг скончался ещё в 1994 году, а их сыновья живут в России. Но Эрна Петровна говорит, что на родине ей будет скучно. В Афганистане же у неё много друзей. Кроме того, женщину узнают на улицах и даже просят сфотографироваться. Она ведёт популярную передачу на телевидении и преподаёт местным русский язык, а раньше трудилась по профессии — горным инженером. Корреспондент RT встретился с Эрной Баум и прогулялся с ней по Кабулу.

Спокойно пройти с Эрной Петровной по кабульской улице невозможно. Буквально на каждом шагу люди с ней здороваются, спрашивают, как дела, просят сделать селфи. Яркая блондинка «слегка забальзаковского» возраста неожиданно для самой себя стала афганской телезвездой. Случилось это после потрясшей весь мир трагедии.

Средневековое зверство

19 марта 2015 года в Кабуле 28-летнюю студентку Фархунду Маликзоду силой выволокли из мечети и забили камнями. Затем потерявшую сознание женщину облили бензином и подожгли. 11 полицейских, у которых при себе было оружие, не вмешались в происходящее.

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На проповеди мулла обвинил Фархунду в том, что она якобы сжигала Коран. Позднее выяснилось, что он оговорил девушку — будучи убеждённой мусульманкой, та начала стыдить муллу за то, что он продавал заклинания и «волшебные» амулеты женщинам, которые не могли забеременеть.

Общественное мнение во всём мире обвинило в трагедии не фанатиков, а США, которые контролируют Афганистан с 2001 года. Под нажимом американцев местные правоохранительные органы провели расследование.

В итоге троих мужчин приговорили к смертной казни, но позднее им заменили высшую меру наказания на 20-летнее тюремное заключение. Ещё восемь нападавших получили 16-летний срок, а несовершеннолетний, который участвовал в расправе, — десятилетний. Полицейские, присутствовавшие на месте преступления, были приговорены к одному году за решёткой.

Очевидно, тогда же американцы наконец поняли: все высокие слова о демократии и толерантности без поправок на местные условия не действуют.

В Афганистане как по мановению волшебной палочки открылись сразу несколько новых представительств гуманитарных женских фондов. Персонал набирали уже не в Бостоне или Копенгагене, а в Кабуле и Герате. Во всех средствах массовой информации Афганистана появились газетные полосы или передачи для женщин и для мужчин — о правах женщин.

На самом популярном телеканале страны — TOLOnews — открылось ток-шоу «Чайхона». Соведущей на проект пригласили Эрну Баум.

«По жизни я — лев»

«По гороскопу я Рак, а по жизни — лев, никого не боюсь. Генетика такая: у меня дед был полковником Русской императорской армии. Его наградили золотым оружием за Русско-японскую войну. Поэтому и паранджу ни разу в жизни не надевала, и на телевидении никаких, даже самых острых тем я не обхожу», — говорит Эрна.

Эрна Петровна говорит на русском, английском, пушту и дари. Но главное её достоинство как телеведущей всё же в другом. Телезрители верят иностранке, которая имеет возможность уехать из несчастной, бедной, вечно воюющей страны, но продолжает жить в Афганистане.

Необычное имя Эрне дала мать, она же настояла, чтобы фамилию девочка носила её, а не мужа. Она хотела видеть дочь непременно артисткой и заранее позаботилась, чтобы та потом не мучилась с выбором сценического псевдонима.

Выпускница Вагановского училища Нина Баум блистала на подмостках знаменитого Ленинградского театра музыкальной комедии, потом работала там же балетмейстером. Но у дочки были свои планы на жизнь: Эрна выбрала не пуанты, а молоток маркшейдера — горного инженера.

«В выходной день мы с подругой пошли в Эрмитаж и обошли его — тотально, оставался всего один зал, — вспоминает Эрна Баум. — Зашли, а там студенты, явно иностранцы, откуда-то с Востока. Один со мной поздоровался. Мы поулыбались друг другу, поговорили. Оказалось, оба будущие геологи: он учится в Киеве на подготовительном курсе к геологическому факультету Ленинградского университета, а я студентка Ленинградского горного института имени Плеханова. Обменялись телефонами. На майские праздники я поехала к Абдулле в Киев. Мама, узнав о моей любви, сказала коротко: «Видимо, ты нашла в нём себя».

На студенческой свадьбе Абдуллы Джабархеля и Эрны Баум было шесть гостей со стороны невесты и 12 земляков жениха.

«Отец мужа был чиновником при дворе короля Афганистана, затем губернатором в Шибиргане, семья была светской, культурной, — рассказывает Эрна Петровна. — Мой Абдулла с молодости проявлял задатки учёного: больше всего в жизни его интересовали книги и камни. Он окончил университет, затем аспирантуру и уехал на родину. По афганским законам он был обязан год отслужить в армии. Когда снял военную форму, в Афганистан к нему полетела я. Какая же тогда это была чудесная страна!»

Сегодня трудно поверить, но в 1973-м в Афганистане царили мир и спокойствие.

«Жаль наших погибших солдат»

В семье родились двое сыновей, Рашид и Тимур. Абдулла Джабархель стал первым в истории страны академиком. Его фундаментальный научный труд «Геология Афганистана» высоко оценили коллеги во всём мире. Эрна работала в Промышленном банке, вела проекты с иностранцами. Революция 1978 года и ввод советских войск в 1979-м мало что изменили в их жизни.

«Мужа политика не интересовала абсолютно, меня тоже, в партиях мы не состояли, занимались своими делами», — говорит Эрна Петровна.

И всё же политические перемены вмешались в жизнь семьи. Сорвалось поступление Эрны в Калифорнийский университет в Беркли. Она набрала баллы для получения гранта на учёбу, уже оформляла документы, но с советским паспортом её тогда в США не пустили.

«Как гражданку страны «оккупантов», — вздыхает она. — Жалко, конечно. Но больше мне жаль наших погибших мальчиков-солдат, они воевали в Афганистане неизвестно за что, ведь потом Советский Союз вывел армию, не достигнув никаких результатов».

Зато по иностранному гранту уехал учиться в Карлов университет в Праге сын Рашид, у него два гражданства — российское и афганское. У выпускника ленинградской средней школы «сыграл» афганский паспорт.

Муж Эрны занимал высокие посты в Министерстве геологии Афганистана, она работала по специальности — горным инженером. Но после ухода советских войск и начала гражданской войны супруги были вынуждены уехать в Россию.

Муж Эрны неожиданно умер в 1994 году.

«В Москве, на автобусной остановке, — рассказывает Эрна Баум. — Никогда не болел. Но слишком много перенесло его сердце, не выдержало. С тех пор я одна. Мы жили с Абдуллой душа в душу, знаю, что с другим мужчиной я бы так никогда не смогла».

Эрна Петровна вернулась в Афганистан в 2005-м.

«За своими деньгами поехала», — говорит она.

В «советском» микрорайоне Кабула у неё оставалась квартира. Перед отъездом в Россию — как думалось, ненадолго — муж сдал жильё соседу. В итоге тот подделал документы и захватил чужую собственность.

«Абдулла умер в 1994 году, а захватчик выправил себе бумагу, якобы мой муж продал ему квартиру в 1995-м, — вспоминает женщина. — Получается, контракт был заключен с умершим человеком?»

Суды длились пять лет. Взяток Эрна Петровна никому не давала принципиально, но в поисках справедливости дошла даже до тогдашнего президента Афганистана Хамида Карзая.

«Все мне обещали помощь, и Карзай тоже, но разрешился затянувшийся конфликт с помощью высших сил», — рассказывает Эрна Петровна.

Судья потребовал от соседа поклясться на Коране. Тот солгал, положив руку на священную книгу. По словам Эрны Петровны, буквально через час на пороге украденной квартиры мужчина умер от инфаркта.

«Все мои соседи и даже судья сочли это карой Аллаха, и квартира вновь стала моей, — говорит Эрна Баум. — Так и напишите: Бог есть!»

Выбор Эрны

После того как Эрна Петровна вернула свою квартиру, она решила остаться в Афганистане.

«Я люблю Россию, она моя Родина, и этим всё сказано, — говорит она. — Но лучшие годы жизни я провела здесь. Сыновья выросли, у них своя жизнь. Всё поиски смысла жизни у них происходят, всё карьеры они строят… Внуками меня до сих пор не порадовали — ни старший, ни младший, оба живут в гражданских браках. А сама я кто в Питере или в Севастополе? Пенсионерка без друзей и знакомых. Мне в Кабуле интереснее, и здесь я нужнее».

По словам Эрны Петровны, сейчас в Афганистане — после 18 лет жизни «под американцами» — пик ностальгии по тем временам, когда советские люди строили в стране дома и заводы, кормили, лечили и учили афганцев. Афганская молодёжь всё активнее стремится получить образование в России.

Эрна Баум преподаёт на курсах русского языка, даёт частные уроки, много времени посвящает съёмкам на телевидении.

После интервью выходим с Эрной Петровной на улицу. К нам сразу подбежали две девочки лет 12—13.

«Здравствуйте, Эрна-ханум, разрешите с вами сфотографироваться! Мы вас очень-очень любим!»

Наверное, я стал понимать выбор соотечественницы, прежде казавшийся мне необъяснимым. Хорошо жить там, где тебя любят. Даже если там, как в сегодняшнем Кабуле, и стреляют.