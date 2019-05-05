«Почему одна сторона диктует и требует?»: автор Telegram-канала ИА «Стекломой» о кризисе в отношениях США и Германии

«Корень сложившейся проблемы — в нежелании американской элиты менять хоть что-либо, идти на компромиссы в новых геополитических условиях. Пока мир живёт в 2019 году, американское мировоззрение замерло где-то в 2003-м, о чём красноречиво свидетельствуют абсолютно бездумная политика Дональда Трампа по отношению к европейским странам».

Новым главой немецкого центра Atlantik-Brucke может стать экс-министр иностранных дел Зигмар Габриель. Перефразируя живого классика: казалось бы, причем здесь Кремль?

Atlantik-Brucke — одна из старейших американо-немецких НКО, созданная в далёком 1952 году. Главной задачей центра с первого дня своего существования является развитие и укрепление геополитических связей между США и Германией. По сути, Atlantik-Brucke — мощный проводник политики евроатлантизма не только в Германии, но и во всей Европе. За десятилетия работы центр организовал сотни программ по обучению и подготовке бизнесменов, политиков, журналистов, общественных активистов и просто хороших людей, отстаивающих идею «Западного пути» Германии. Логично, что возглавлять такую организацию должен человек, искренне преданный идеалам евроатлантизма, глобализма и Pax Americana. Как бы не так!

Деятельность Зигмара Габриеля давно уже вызывает грусть и тоску у американских партнёров. Так, в самый разгар украинского кризиса Габриель заявил, что федерализация Украины является единственным возможным вариантом мирного разрешения конфликта в Донбассе. Позднее он предложил отменить часть европейских санкций, наложенных на Россию, в обмен на кооперацию и сотрудничество в Сирии. Ну и, разумеется, Габриель последовательно выступает за скорейшее завершение проекта «Северный поток — 2». По мнению западных СМИ, Габриель вот уже почти 20 лет является «своим человеком» Герхарда Шрёдера: карьера молодого Зигмара пошла в гору во времена работы в администрации будущего канцлера Германии, а тогда — премьер-министра Нижней Саксонии. Так как в настоящее время дедушка Шрёдер занимает должность председателя совета директоров ПАО НК «Роснефть», то ответ очевиден: Зигмар — русский шпион, который, возможно, и станет главой центра Atlantik-Brucke. В общем, раскрыт очередной преступный замысел кремлёвского режима.

И вроде бы всё хорошо в этой стройной теории. Стоит убрать Зигмара (а ещё лучше Шрёдера, этого Мориарти немецкой политики!), и американо-немецкие отношения сразу наладятся. Беда лишь в том, что сам немецкий народ так не считает. Согласно последним данным американского исследовательского центра Pew, 69% жителей Германии выступают за более тесное сотрудничество с Россией и только 41% — с США. При этом 73% граждан Германии характеризуют нынешние отношения с США в негативном ключе, а вот 70% американцев, напротив, текущими американо-немецкими отношениями довольны. О чём это говорит? Как минимум, о невыгодном двустороннем сотрудничестве. Наиболее ёмкое описание таких отношений — вассалитет. Если это и есть закономерный итог более чем полувековой деятельности Atlantik-Brucke и других евроатлантических организаций, то критическое отношение немцев к заокеанскому «другу» уже так просто не спишешь на вредоносную деятельность «русских шпионов». Конечно, Габриель и Шрёдер — влиятельные политики, но даже им не под силу в одиночку сформировать общественное мнение огромной страны.

Корень сложившейся проблемы — в нежелании американской элиты менять хоть что-либо, идти на компромиссы в новых геополитических условиях. Пока мир живёт в 2019 году, американское мировоззрение замерло где-то в 2003-м, о чём красноречиво свидетельствуют абсолютно бездумная политика Дональда Трампа по отношению к европейским странам.

Быть может, пятнадцать лет назад еще можно было собрать глав ЕС на каком-нибудь саммите и в ультимативной форме потребовать повысить расходы на оборону в «общак» НАТО. Сейчас такому барскому указу обрадуются разве что сателлиты вроде Польши и прибалтийских республик.(Или сделают вид, что обрадуются?)

А немецкий гражданин посмотрит на карту своей страны с несколькими десятками действующих военных баз США, и задастся логичным вопросом: «Если это — то самое равнозначное партнёрство, то почему одна сторона всё время диктует и требует, а другая — подчиняется и исполняет?»