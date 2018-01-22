Шрёдер отказался от оплаты за работу в совете директоров «Роснефти»

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер отказался от отплаты за работу в совете директоров «Роснефти», заявил глава компании Игорь Сечин.

«Господин Шрёдер принял предложение о работе в «Роснефти», отказавшись от вознаграждения за свою работу в совете директоров компании», — цитирует Сечина РИА Новости.

Он отметил, что приглашение экс-канцлера на пост главы совета директоров «Роснефти» говорит о значимости Германии как стратегического партнёра для компании.

«После приобретения Ruhr Oel GmbH (ROG) поставки «Роснефти» выросли почти в три раза — до 21 млн тонн в 2017 году», — заявил Сечин, добавив, что за последние восемь лет компания поставила в Германию 153 млн тонн нефти на сумму более €80 млрд.

В конце сентября сообщалось, что Шрёдера избрали председателем совета директоров компании «Роснефть».

Ранее эксперт заявил ФБА «Экономика сегодня», что более важным фактором для валютного рынка является резкое увеличение нефтяных цен. 

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