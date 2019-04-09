«Честно и открыто»: выборы президента Казахстана состоятся 9 июня

9 июня в Казахстане состоятся выборы президента. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что власти обеспечат открытое и честное голосование. Пока неизвестно, кто будет баллотироваться на пост президента, — это определится по итогам съездов ведущих политических партий. Однако отмечается, что дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не планирует выдвигать свою кандидатуру. Эксперты, опрошенные RT, полагают, что после выборов Казахстан останется надёжным партнёром России.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня. Об этом во вторник сообщил Касым-Жомарт Токаев, который был назначен на должность президента после ухода с поста главы государства Нурсултана Назарбаева 20 марта. По словам Токаева, ранее этот вопрос он обсудил с парламентом и премьер-министром страны, а также со своим предшественником.

«Я советовался по этому вопросу с елбасы (лидером нации. — RT) Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат парламента, с премьер-министром страны, согласовал своё решение с конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий», — пояснил Токаев.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) и экс-глава республики Нурсултан Назарбаев.

РИА Новости

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Глава государства также отметил, что решение о внеочередных выборах было «важным и необходимым». Токаев поручился, что голосование пройдёт открыто и честно.

«Как действующий глава государства я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция», — заявил он.

По словам президента Казахстана, необходимо подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность внутренней и внешней политики страны. А это можно сделать только путём прямого волеизъявления народа на выборах.

«Казахстан — демократическое государство, и президент будет избран согласно воле народа», — заключил Токаев.

Организация и проведение выборов поручены Центральной избирательной комиссии. Правительство примет необходимые меры для материально-технического и финансового обеспечения.

Кандидаты в президенты

Пока неизвестно, кто будет баллотироваться на пост президента Казахстана. Пресс-секретарь нынешнего главы государства Берик Курмангали заявил, что решение о возможном участии Касым-Жомарта Токаева в выборах будут принимать политические партии страны.

«В соответствии с конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, включая политические партии. В этой связи участие в президентской кампании в качестве кандидата будет приниматься с учётом решения высшего органа (съезда) республиканских общественных объединений (политических партий)», — приводит слова Курмангали ТАСС со ссылкой на Казинформ.

Отмечается, что дочь первого президента республики Дарига Назарбаева, которая занимает должность спикера сената парламента Казахстана, не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах президента.

Напомним, Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства 19 марта. На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента, срок его полномочий истекает в 2020 году.

«Новые подходы, практики и приоритеты»

По оценке эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, за сменой руководства страны, безусловно, последуют изменения и в политике государства.

«Новый человек — это новые подходы, практики и приоритеты», — отметил Брутер в беседе с RT.

При этом эксперт не исключил, что новый президент сохранит вектор отношений с зарубежными партнёрами, заданный Назарбаевым. По его мнению, «в целом стратегия отношений, вполне возможно, не изменится».

Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина.

РИА Новости

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«Казахстан — достаточно сложная страна, и здесь необходимо очень много учитывать, чтобы отношения были ровными и перспективными. Пока они всё время развивались достаточно позитивно», — заключил эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убеждён, что Казахстан останется надёжным партнёром Москвы.

«Принципиальных изменений не произойдёт. И Токаев, и Назарбаев подчёркивали, что стратегический союз Казахстана и России был и будет сохраняться в дальнейшем. А казахские элиты рассматривают участие республики в Евразийском экономическом союзе, в Таможенном союзе и в ОДКБ как важный элемент построения современного Казахстана», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

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Кроме того, по его словам, республика стремится играть более самостоятельную роль на международной арене, выстраивать крепкие отношения и в тюркском мире, и с китайскими партнёрами.

«Нынешний президент Токаев долгое время пробыл в Китае и во многом готов поддерживать более широкое сотрудничество именно в восточном направлении. Многовекторность позиций Казахстана будет усиливаться. Как базовый элемент сотрудничество России и Казахстана сохранится, революционных изменений не предвидится», — подчеркнул Солонников.

3 апреля Токаев приезжал в Россию с первым официальным визитом. Президент России Владимир Путин тогда отметил вклад Касым-Жомарта Токаева в развитие двусторонних отношений.

«Вы в курсе уровня наших отношений, вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли», — подчеркнул Путин.