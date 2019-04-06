Володин рассказал о развитии отношений России и Казахстана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с председателем Мажилиса (парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным, что отношения России и Казахстана динамично развиваются.

Отмечается, что встреча состоялась на полях 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре.

«Российско-казахстанские отношения динамично развиваются, в том числе в парламентской плоскости. Огромную роль здесь сыграл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев», — цитирует РИА Новости Володина.

В свою очередь Нигматулин подчеркнул, что «Россия является важнейшим стратегическим партнёром Казахстана».

«Мы сегодня достигли очень высоких результатов в многоплановом сотрудничестве в различных сферах. И недавняя смена высшего политического руководства Казахстана никоим образом не отразится на характере наших добрососедских отношений», — отметил председатель Мажилиса.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин 29 мая посетит Нур-Султан во время заседания Высшего евразийского экономического совета, где также встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.