Володин рассказал о развитии отношений России и Казахстана

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с председателем Мажилиса (парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным, что отношения России и Казахстана динамично развиваются.

Отмечается, что встреча состоялась на полях 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре.

«Российско-казахстанские отношения динамично развиваются, в том числе в парламентской плоскости. Огромную роль здесь сыграл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев», — цитирует РИА Новости Володина.

В свою очередь Нигматулин подчеркнул, что «Россия является важнейшим стратегическим партнёром Казахстана».

«Мы сегодня достигли очень высоких результатов в многоплановом сотрудничестве в различных сферах. И недавняя смена высшего политического руководства Казахстана никоим образом не отразится на характере наших добрососедских отношений», — отметил председатель Мажилиса.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин 29 мая посетит Нур-Султан во время заседания Высшего евразийского экономического совета, где также встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить