Путин предложил возвести в Казахстане АЭС по российским технологиям
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- РИА Новости
«Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имея в виду прежде всего возможность сооружения АЭС по российским технологиям», — сказал Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Слова российского президента приводит ТАСС.
Он добавил, что в сфере добычи и обогащения урана работают шесть российско-казахстанских предприятий.
Ранее стало известно, что Россия может рассмотреть участие в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии.