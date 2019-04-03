Путин предложил возвести в Казахстане АЭС по российским технологиям

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Президент России Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям в рамках расширения энергетического сотрудничества двух стран.
Путин предложил возвести в Казахстане АЭС по российским технологиям
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имея в виду прежде всего возможность сооружения АЭС по российским технологиям», — сказал Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Слова российского президента приводит ТАСС.

Он добавил, что в сфере добычи и обогащения урана работают шесть российско-казахстанских предприятий.

Ранее стало известно, что Россия может рассмотреть участие в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии.

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