Слабеющие центристы и разобщённые евроскептики: как может измениться состав Европарламента в 2019 году

В новом созыве Европарламента блок право- и левоцентристов может потерять большинство мест. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте ЕП. В документе отмечается, что после выборов, которые назначены на 23—26 мая, в законодательном органе ЕС, вероятно, вырастет доля евроскептиков и популистов. Однако эксперты отмечают, что оппозиционные силы не смогут серьёзно влиять на процесс принятия решений из-за своей разобщённости. По мнению аналитиков, при любом исходе голосования ожидать кардинальных изменений курса Европейского союза не стоит.

29 марта Европейский парламент опубликовал официальный прогноз относительно будущего состава законодательного органа ЕС после выборов 23—26 мая 2019 года. Как сказано в примечании к документу, исследование подготовлено путём сведения воедино данных различных независимых опросов, проведённых во всех странах Евросоюза.

Согласно результатам исследования, в новом составе ЕП существенно сократится число депутатов от двух наиболее крупных общеевропейских фракций: правоцентристов из Европейской народной партии (EPP) и левоцентристких «Социалистов и демократов» (S&D).

С 1979 года эти две группы занимали большинство мест в Европарламенте и определяли его политику. Однако теперь им придётся искать поддержки других партий.

Как отмечает издание Politico, «в исследовании подчёркивается, что после выборов две крупнейшие фракции Европарламента уже не смогут вместе сформировать большинство. Чтобы создать коалицию большинства в парламенте обновлённого состава, им придётся заручиться поддержкой как минимум ещё одной партии».

Предвыборные расклады

Согласно прогнозу Европарламента, среди 705 депутатов законодательного органа (их число сократится по сравнению с нынешним созывом — 751 человек) Европейская народная партия может рассчитывать на 188 мест (26,7% против нынешних 29%), а «Социалисты и демократы» — на 142 мандата (20,1% против нынешних 24,8%).

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Сократят своё представительство после брексита такие фракции, как «Европейские консерваторы и реформисты» (сейчас её основа — британские консерваторы и польская правящая партия «Право и справедливость») — с 9,9% до 7,5%, а также «Европа за свободу и прямую демократию» (её «мотор» — британская Партия независимости Соединённого Королевства) — с 5,5% до 4,3%.

Блок «Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера» (GUE/NGL) сохранит в будущем составе Европарламента 7% депутатских мест.

Согласно опросу, лишь три представленные в нынешнем ЕП фракции в новом составе могут усилить свои позиции. В частности, речь идёт о либеральной группе «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), которая способна получить 10,2% мест. В будущем составе парламента она может вступить в блок со сходной по идеологии партией Эммануэля Макрона «Республика идёт вперёд», отмечает Politico. Вместе у них будет около 13,5%.

Их противники — евроскептики из «Европы наций и свобод» (ENF) — могут увеличить своё присутствие в Европарламенте до 8,7% всех мандатов (сейчас — 5%).

Здание Европарламента

Reuters

© Vincent Kessler

При этом входящая в состав «Европы наций и свобод» итальянская партия «Лига» (бывшая «Лига Севера»), как отмечает Sputnik, может стать второй по величине национальной партией в ЕП, получив 26 депутатских мест. На большее — 33 мандата — претендует лишь немецкий блок правоцентристских политических партий, включающий в себя Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС). Именно за счёт роста поддержки «Лиги» произойдёт укрепление позиций «Европы наций и свобод».

Ещё одна партия, претендующая на роль своеобразного локомотива, который может вытянуть свою европейскую фракцию, — это немецкие «Зелёные». Сейчас, согласно опросам в Германии, они претендуют на роль второй по популярности партии после ХДС/ХСС. Шесть новых депутатских мест от ФРГ помогут блоку «Зелёные — Европейский свободный альянс» (Greens-EFA) не только остаться на плаву, но и увеличить своё представительство в Европарламенте на 0,3%.

Согласно решению, принятому ЕП 25 марта, нынешний прогноз результатов выборов — предпоследний. В целом его результаты соответствуют данным аналогичных исследований, опубликованных 18 февраля и 1 марта.

Борьба за лидерство

Как отмечает Euronews, тот факт, что Европейская народная партия останется самой крупной в Европарламенте, усиливает позиции нынешнего лидера фракции и депутата ХДС Манфреда Вебера в борьбе за роль преемника Жан-Клода Юнкера в качестве главы Еврокомиссии. Новый состав этого органа должен быть утверждён после переизбрания состава ЕП. Обычно главой Еврокомиссии становится кандидат от получившей наибольшее число голосов на выборах общеевропейской партии: за него сначала голосуют лидеры стран ЕС, но конечное решение остаётся за парламентариями.

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер

Reuters

© Andreas Gebert

Вебер уже получил поддержку от канцлера Германии Ангелы Меркель, но расходится с ней по ряду вопросов. Например, он считает необходимым остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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Однако Вебера недолюбливают левые. В частности, 21 марта на собрании европейских социалистических партий греческий премьер-министр Алексис Ципрас назвал его «ультраправым баварским политиком» и призвал «все прогрессивные силы» объединиться против немецкого кандидата.

Со стороны «Социалистов и демократов» на пост главы Еврокомиссии претендует нидерландский политик Франс Тиммерманс, занимающий пост заместителя Юнкера. Среди других кандидатов — сторонница либеральных идей, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, её соратник по фракции, экс-премьер министр Бельгии Ги Верхофстадт, а также глава Альянса европейских консерваторов и реформистов чех Ян Захрадил.

Как отметил в интервью RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, пока преждевременно говорить, кто станет новым главой Еврокомиссии. По его мнению, строительство «Северного потока — 2» не будет остановлено даже в том случае, если во главе ЕК встанет Вебер. Российский газ нужен Германии, поддерживающей данный проект. По словам эксперта, какими бы ни были результаты выборов в ЕП, в отношениях ЕС и России сохранится статус-кво.

«Европарламент не будет ничего менять. Никаких улучшений отношений между Евросоюзом и Москвой быть не может, а ухудшения могут происходить, но ситуативно», — заявил Тэвдой-Бурмули.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер отмечает в беседе с RT, что две крупнейшие фракции, скорее всего, будут стремиться заручиться поддержкой либералов, чтобы проводить решения через парламент. Но это не спасёт европейский законодательный орган от проблем.

«Все будущие голосования и резолюции будут проходить со скрипом. Очевидный тренд — это партии иного рода, такие как националисты и популисты, но неизвестно, как они смогут себя организовать, поскольку между ними нет дружбы», — заявил эксперт.

Фактор евроскептиков

По мнению Тэвдоя-Бурмули, даже увеличение числа радикальных евроскептиков из фракции «Европа наций и свобод» не изменит политику Европарламента. Во-первых, они не будут доминирующей группой в ЕС. Во-вторых, Европейская народная партия и «Социалисты и демократы», скорее всего, по важным вопросам будут вынуждены искать поддержки у их злейших противников из Альянса либералов и демократов, а также партии Макрона. Хотя теоретически вместе с умеренными евроскептиками из «Европейских консерваторов и реформистов» и «Европы за свободу и демократию» противники усиления роли Брюсселя могут претендовать на 20,5% мест в Европарламенте, эти группы не объединены.

«И раньше было довольно много евроскептиков, они также разбредались по разным фракциям, поскольку не могли действовать согласованно. Сейчас будет то же самое», — считает политолог.

Между тем эксперт отмечает, что «в Европе усиливаются правопопулистские и евроскептические настроения». Если посмотреть на прогноз голосования в Европарламент по отдельным странам, то можно увидеть, что во многих из них лидируют именно такие силы.

В Италии на выборах с огромным отрывом от конкурентов, скорее всего, победит «Лига». Во Франции показатели поддержки Национального объединения Марин Ле Пен почти равны рейтингу партии Макрона. В Польше за первое место с коалицией оппозиционных партий борется «Право и справедливость», вошедшая в клинч с Брюсселем по множеству вопросов.

Марин Ле Пен

Reuters

© Vincent Kessler

Более того, в некоторых странах лидируют популистские или евроскептические силы, формально являющиеся членами «проевропейских». В Венгрии это «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» премьер-министра Виктора Орбана. Его членство в Европейской народной партии было временно приостановлено за распространение дезинформации об институтах ЕС. В Чехии — популистская «Акция недовольных граждан» (ANO), входящая в ALDE.

Тэвдой-Бурмули утверждает, что популисты и евроскептики расширяют своё присутствие, но даже в расширенном составе не смогут консолидированно влиять на политику ЕС.

Британская неопределённость

Как отмечают эксперты, неопределённость по поводу начала выхода Великобритании из ЕС осложняет проведение выборов в Европарламент. Если Лондон не сможет запустить процедуру брексита до голосования, то британцы будут вынуждены принять в нём участие как подданные страны, всё ещё входящей в Евросоюз.

Тэвдой-Бурмули отмечает, что пока на этот вопрос никто толком не может дать ответ. Если Великобритания не выйдет из ЕС, то возникнет коллизия. Лондон имеет право посылать депутатов в парламент, но всем понятно, что они долго там не пробудут и должны будут уйти. Непонятно, кому остаются эти места.

Выступающие за выход Великобритании из ЕС демонстранты

Reuters

© Toby Melville

«Скорее всего, будет оговорено: либо Лондон не будет участвовать в выборах в Европарламент, либо будет достигнуто жёсткое соглашение о том, как будет делиться квота британцев после того, как они покинут Европарламент», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Швейцер полагает, что Великобритания не будет участвовать в выборах — никто в стране не готовился к такой перспективе. При этом времени на подготовку, выдвижение предвыборных программ и списков кандидатов осталось немного.

В целом, по словам экспертов, выборы в Европарламент интересны главным образом как показатель политических настроений европейцев.