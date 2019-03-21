«Традиционная русофобия»: в РФ ответили на планы Польши не приглашать Москву на годовщину начала Второй мировой войны

Нежелание Польши приглашать российскую сторону на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны — очередное проявление русофобии, убеждены в Госдуме и Совфеде. По оценке парламентариев, Варшава игнорирует тот факт, что именно советские войска освободили Польшу от фашизма. Кроме того, в Госдуме напомнили, что ранее в Польше были снесены все памятники красноармейцам. Как отмечают политологи, пытаясь сблизиться с Соединёнными Штатами, Варшава строит свою внешнюю политику на основе русофобии.

В России отреагировали на заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, который пояснил, почему Варшава не пригласила представителей РФ на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Отметим, официальный Берлин получил приглашение.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов подчеркнул, что фашистские войска за 17 дней фактически разгромили тогда Польшу.

«Очень странно выглядит, что к Германии соответствующие претензии не предъявляются, хотя она была абсолютным агрессором. Польская земля полита кровью советских солдат, потому что именно они освобождали поляков от немцев в ходе Второй мировой войны. Всё это игнорируется во имя современных очень низких политических предпочтений», — завил Морозов в беседе с RT.

Представитель Варшавы ранее сообщил, что мероприятие в память о дне начала «агрессии против Польши, которая стала началом мировой войны, будет проходить в кругу государств, с которыми Польша сегодня тесно сотрудничает на благо мира, основанного соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности».

«Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году и остаётся самой большой угрозой для мира сегодня», — заявил Щерский.

Сенатор Олег Морозов полагает, что «политические конъюнктурные цели для поляков сегодня стоят выше, чем историческая правда». По его оценке, Польша действует в русле американской политики.

«Русофобия выше, чем логика истории. Во имя этого они могут даже искажать исторические факты... Это отражение современных политических реалий, глобальной конкуренции, в которой поляки стали играть первую скрипку, подыгрывая США и стараясь занять роль американского форпоста в Восточной Европе, подрывая тем самым свой суверенитет», — заключил член Совфеда.

Ранее в российском МИД назвали отказ Варшавы приглашать на памятное мероприятие «игнорированием исторической логики».

«Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено», — говорится в заявлении российского ведомства.

«Традиционная русофобия»

В Госдуме отметили, что представители Польши «разным неуклюжим образом пытаются выгородить себя». Такое мнение в разговоре с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Польша продемонстрировала свою предвзятость, не пригласив представителей России на мемориальное мероприятие... На мой взгляд они опираются на традиционную для определённых польских кругов русофобию. Они не учитывают вклада СССР в освобождение Польши. Тогда жизнь отдали 600 тысяч советских солдат и офицеров. Это полностью вписывается в тот курс, в соответствии с которым свергаются памятники освободителям на территории Польши», — отметил Затулин.

Напомним, в середине октября прошлого года в Варшаве демонтировали последний памятник советским воинам, установленный вне территорий кладбищ и захоронений. В Скарышевском парке польской столице был проведён демонтаж мемориала Благодарности Красной армии.

Польша, как и страны Балтии и Украина, выстраивают свою внешнюю и внутреннюю политику на антироссийской тематике, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин. По его мнению, таким образом они пытаются сблизиться с США.

«Это связано и с выборными компаниями, и с получением соответствующих грантов, с возможностью разместить у себя воинские части и подразделения стран НАТО и США, — сказал Кошкин. — И с другой стороны, они хотели бы обеспечить некий политический иммунитет против других стран Европы, которые не довольны внешнеполитической деятельностью США, не дающей бизнесу развиваться».

«Игра в жертву»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что Польша занимает довольно странную позицию, объявляя захватчиками как фашистскую Германию, так и Советский Союз.

«Польша пытается изменить оценку своей роли в ходе Второй мировой, объявить себя жертвой не только Германии, но и Советского Союза. Такая «игра в жертву» очень неприятна. И вместо того, чтобы вызвать жалость к данной стране, вызывает, скорее, недоумение. Потому что уходить так далеко для оценки современных событий вряд ли стоит, ведь после 1945 года у СССР и Польши было много фактов взаимного сотрудничества, взаимной поддержки, развития и участия в мировой политике», — заявил в беседе с RT Почта.

По его словам, правящая в Польше партия «Право и справедливость» пытается перечеркнуть многолетнюю историю сотрудничества Варшавы с Москвой.