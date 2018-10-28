«Атмосфера ненависти»: как рассылка бомб и стрельба в синагоге могут повлиять на результаты выборов в конгресс США

До промежуточных выборов в конгресс США остаётся чуть больше недели. Голосование, запланированное на 6 ноября, может изменить политическое будущее страны, утверждают эксперты. Однако незадолго до этого решающего дня произошли два резонансных события — инцидент с рассылкой бомб демократам и критикам Дональда Трампа, а также нападение вооружённого неонациста на синагогу, жертвами которого стали не менее 11 человек. После этого ряд СМИ обвинили президента в создании «атмосферы ненависти». Трамп назвал аргументы критиков нелепыми.

После того как ФБР и Секретная служба США перехватили конверты с самодельными бомбами, адресованными Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, Джорджу Соросу и другим, многие консерваторы и сторонники Трампа выступили с заявлениями о том, что этот инцидент является провокацией, призванной повлиять на общественное мнение перед голосованием.

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В частности, такой точки зрения придерживается телеведущий канала Fox Business Лу Доббс, известные радиоведущие-республиканцы Раш Лимбо и Майкл Сэвидж, а также ряд других консервативных политологов и активистов. Дональд Трамп, в свою очередь, посетовал, что «эта ситуация с бомбами» может навредить имиджу его партии на выборах.

«Республиканцы показывают хороший результат на предварительном голосовании и по результатам опросов, а теперь произошла эта история с «бомбами», и этот импульс существенно замедлился — в новостях не обсуждают политику. Всё это очень печально. Республиканцы, идите и голосуйте!» — написал Трамп в своём Twitter.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows - news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.

Рассылавшим бомбы оказался американец Сизар Сэйок, который активно поддерживал Дональда Трампа и его действия на посту президента. В некоторых мейнстримных СМИ его окрестили MAGABomber — сложив вместе акроним лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой» (англ. Make America Great Again) и часть имени известного в США террориста Унабомбера.

Всего через несколько дней после инцидента с бомбами 46-летний житель Питтсбурга Роберт Бауэрс, вооружённый штурмовой винтовкой, напал на местную синагогу, убив 11 человек. Бауэрс выражал открытую неприязнь в отношении президента США Дональда Трампа, указывая, что американский лидер «окружён евреями».

Нездоровые сенсации

Оба происшествия дали мейнстримным американским СМИ почву для критики Трампа и разговоров об «атмосфере ненависти», которую он создал в стране своей риторикой.

«Как психология ненависти Трампа привела к появлению MAGABomber» — с таким заголовком вышел материал в издании Forbes.

© Forbes

Еврейская газета Forward возложила на президента США ответственность за происшествие в синагоге Питтсбурга — его причиной якобы стали антииммигрантские высказывания Трампа.

«Как ненависть Трампа к мигрантам привела к расстрелу людей в синагоге», — пишет газета.

© Forward

«Неделя американской ненависти: рассылка бомб, казнь темнокожих, убийство евреев» — так озаглавлен материал газеты The Huffington Post.

© Huffington Post

На шквал критики в СМИ Трамп ответил очередным твитом.

«Забавно, что CNN и им подобные могут критиковать меня, когда им заблагорассудится, за всё, что происходит в данный момент с бомбами, и делать нелепые сравнения с терактами 11 сентября и в Оклахома-Сити. Но когда я критикую их, они срываются с цепи и кричат: «Президент не должен так себя вести!» — написал американский лидер.

Funny how lowly rated CNN, and others, can criticize me at will, even blaming me for the current spate of Bombs and ridiculously comparing this to September 11th and the Oklahoma City bombing, yet when I criticize them they go wild and scream, “it’s just not Presidential!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 октября 2018 г.

В поисках мотивации

Несмотря на громкие заявления СМИ, политологи из обеих главных американских партий сомневаются в том, что инциденты существенно повлияют на результаты голосования.

«Если вы собирались идти на выборы потому, что были недовольны действиями Трампа на посту президента, не думаю, что эти происшествия как-то повлияют на ваш голос. А у тех людей, которых они разозлили, уже есть тысяча других поводов выразить своё недовольство Трампом и прийти на избирательный участок», — приводит агентство McClatchy’s слова политолога-демократа Стива Шейла.

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Reuters

«Я не винил Берни Сандерса, когда один из его сторонников ранил конгрессмена Стива Скалиса. Поэтому я не буду винить президента в действиях этого психа», — написал сенатор-республиканец Линдси Грэм в своём Twitter.

I didn’t blame Bernie Sanders when a Bernie supporter shot Congressman Steve Scalise. And I’m not going to blame President @realDonaldTrump for this nut job.



I blame the individual(s) responsible –- not someone else. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 25 октября 2018 г.

Журналист Майкл Гудвин считает, что недавние происшествия и то, как они освещаются в американских СМИ, не сильно навредят Трампу и его партии.

«Частота различных происшествий в наши дни означает, что ни одна история не задерживается в заголовках надолго, даже в СМИ, которые одержимы борьбой с Трампом. Битва за назначение Бретта Кавано должна была стать определяющим фактором этих выборов — пока не появился караван беженцев из Центральной Америки, которые поклялись так или иначе попасть в страну», — пишет Гудвин в своей заметке в газете New York Post.

Протестная явка

Американские власти приложат все усилия, чтобы эти трагедии оказали минимальное влияние на общественное мнение перед промежуточными выборами, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Это, безусловно, подогревает оппозиционные настроения, поэтому они будут стараться сделать так, чтобы эта ситуация воспринималась как стандартная для Америки, как бы печально это ни звучало. Мне кажется, учитывая, как мало осталось времени, эту ситуацию можно будет отчасти погасить», — предположил Брутер в беседе с RT.

Однако на явку избирателей такие события обычно не влияют, отметил политолог, добавив, что для промежуточных выборов в этом году она будет и так достаточно высока.

Жертвами нападения в синагоге города Питтсбург в штате Пенсильвания стали 11 человек

Reuters

«В настроениях такого внутреннего разлада явка всегда оказывается высокой — есть видимый враг, против которого голосуют всё больше и больше тех, кто обычно остаётся дома. Насколько это отразится на общем итоге, можно будет сказать лишь в день голосования в конкретных округах. Как показывает практика, влияние общеамериканских событий на результаты в избирательных округах может быть совершенно разным», — пояснил Брутер.

При этом трагические события не добавляют голосов за счёт противоположного лагеря, пояснил Владимир Брутер. Прирост голосов может возникнуть за счёт граждан, которые ранее вовсе не собирались принимать участие в выборах.

«Эта ситуация встречается достаточно часто, когда в политике есть такие противоположно направленные векторы. То, что все избиратели уже мобилизованы, — это неправда. В политике всегда остаются избиратели, которых ещё можно мобилизовать», — отметил политолог.

Темы для дискуссии

Расклад сил на промежуточных выборах уже предопределён, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. По его словам, СМИ будут использовать эти инфоповоды для влияния на избирателей, однако сильно изменить результаты голосования это не поможет.

«Не случилось чего-то чрезвычайного, что резко изменило бы существующий расклад сил. Такое происходило и раньше. Эта ситуация для США совершенно неновая. Похожий случай с рассылкой бомб уже был прошлой весной в Техасе — считалось, что это случилось на почве расовой ненависти. Просто эти две трагедии произошли в самый канун выборов. Конечно, учитывая свежий эмоциональный фон, эти события попытаются использовать по максимуму», — пояснил политолог.

При этом ситуация в данном случае образуется двусмысленная, отметил Синельников-Оришак, ведь один из преступников был сторонником Трампа, а другой критиковал его за «связи с евреями».

«Обратить эту историю против Трампа не получится, ведь тут соблюдён этот страшный баланс. Два психопата — один за, другой против. Психопату всё равно, какими лозунгами прикрываться», — отметил эксперт.

При этом демократы могут попытаться использовать нападение в Питтсбурге для возобновления дискуссии по поводу ужесточения контроля за оборотом оружия в рамках этого выборного цикла, считает Синельников-Оришак.

«В Пенсильвании те, кто идёт на выборы в конгресс от демократов, будут выступать за ужесточение этих правил, а республиканцы будут их традиционно отстаивать. Право на оружие они считают священным. Это происшествие, безусловно, усилит позиции сторонников ограничения. Но в целом это не перевернёт динамику грядущих выборов и принципиально не изменит результат голосования», — заключил политолог.