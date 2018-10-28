Папа Римский назвал стрельбу в Питтсбурге бесчеловечным актом насилия

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Папа Римский Франциск прокомментировал произошедшую в американском Питтсбурге стрельбу в синагоге, в результате которой погибли 11 человек.
Папа Римский назвал стрельбу в Питтсбурге бесчеловечным актом насилия
  • Reuters

По его словам, это преступление является «бесчеловечным актом насилия», сообщает AFP.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер поручил префектам страны усилить меры безопасности в синагогах после произошедшей в американском Питтсбурге стрельбы.

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. 

Подозреваемый в вооружённом нападении задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.

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