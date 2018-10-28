Глава МВД Франции поручил усилить безопасность синагог

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер поручил префектам страны усилить меры безопасности в синагогах после произошедшей в американском Питтсбурге стрельбы, в результате которой погибли 11 человек.

Je viens de demander aux Préfets de renforcer dès demain la vigilance autour des synagogues et des événements programmés ce week-end. — Christophe Castaner (@CCastaner) 27 октября 2018 г.

«Я дал указание префектам усилить начиная с воскресенья бдительность в районах расположения синагог, в том числе при охране мероприятий, запланированных на этот день», — написал министр в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших в Питтсбурге.

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга.

Подозреваемый в вооружённом нападении задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.