Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших в Питтсбурге

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи со стрельбой в синагоге города Питтсбург.

Об этом говорится заявлении пресс-службы Белого дома.

«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия...я приказываю, чтобы флаги Соединённых Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», — говорится в распоряжении.

Ранее Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить нападения, подобные стрельбе в синагоге в Питтсбурге.

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.