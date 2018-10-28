Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших в Питтсбурге

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Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи со стрельбой в синагоге города Питтсбург.

Об этом говорится заявлении пресс-службы Белого дома.

«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия...я приказываю, чтобы флаги Соединённых Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», — говорится в распоряжении.

Ранее Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить нападения, подобные стрельбе в синагоге в Питтсбурге. 

27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.

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