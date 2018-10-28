Напавшему на синагогу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга предъявили обвинения по 29 пунктам.

Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: Federal prosecutors charge suspected gunman in Pittsburgh synagogue shooting with 29 counts in deaths of 11 people — The Associated Press (@AP) 28 octobre 2018

Ранее стало известно, что Минюст США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге Питтсбурга обвинения, по которым он может быть приговорён к смертной казни.

Утром 27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.