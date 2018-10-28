Напавшему на синагогу в Питтсбурге может грозить смертная казнь

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Министерство юстиции США выдвинет против подозреваемого в стрельбе в синагоге в американском городе Питтсбурге обвинения в преступлениях на почве религиозной нетерпимости, а также другие уголовные обвинения, по которым он может быть приговорён к смертной казни.

Об этом говорится в заявлении министра юстиции и генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Нападение на синагогу произошло 27 октября. По данным СМИ, стрелок вошёл в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. 

Подозреваемый в вооружённом нападении был задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.

Также сообщалось, что в результате инцидента пострадали шесть человек, из них четверо — полицейские.

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