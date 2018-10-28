Напавшему на синагогу в Питтсбурге может грозить смертная казнь
Об этом говорится в заявлении министра юстиции и генерального прокурора США Джеффа Сешнса.
JUST IN: U.S. Attorney General Jeff Sessions issued this press release about today's synagogue shooting in Pittsburgh #tictocnewspic.twitter.com/gaUJHFPvAW— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27 octobre 2018
Нападение на синагогу произошло 27 октября. По данным СМИ, стрелок вошёл в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять.
Подозреваемый в вооружённом нападении был задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.
Также сообщалось, что в результате инцидента пострадали шесть человек, из них четверо — полицейские.