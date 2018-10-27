СМИ: Стрелявший в синагоге Питтсбурга выкрикивал антисемитские лозунги
Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания), выкрикивал антисемитские лозунги.
- Reuters
Об этом сообщает телекомпания CBS Pittsburgh со ссылкой на источники в полиции.
По данным СМИ, в результате стрельбы погибли восемь человек.
Полиция подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе.
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