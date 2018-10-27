СМИ: Стрелявший в синагоге Питтсбурга выкрикивал антисемитские лозунги

Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге американского Питтсбурга (штат Пенсильвания), выкрикивал антисемитские лозунги.

Об этом сообщает телекомпания CBS Pittsburgh со ссылкой на источники в полиции.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли восемь человек.

Полиция подтвердила задержание подозреваемого в стрельбе.