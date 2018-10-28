Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге нападением на человечество
«Эта злодейская антисемитская атака — нападение на человечество. Мы должны объединиться и работать вместе, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира», — говорится в сообщении в Twitter.
...This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 octobre 2018
Американский лидер призвал «объединиться, чтобы победить ненависть».
Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить нападения, подобные стрельбе в синагоге в Питтсбурге.
Утром 27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга.
Подозреваемый в вооружённом нападении задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.