Трамп назвал стрельбу в Питтсбурге нападением на человечество

Стрельба в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), в результате которой погибли 11 человек, является нападением на человечество. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Эта злодейская антисемитская атака — нападение на человечество. Мы должны объединиться и работать вместе, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира», — говорится в сообщении в Twitter.

...This evil Anti-Semitic attack is an assault on humanity. It will take all of us working together to extract the poison of Anti-Semitism from our world. We must unite to conquer hate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 octobre 2018

Американский лидер призвал «объединиться, чтобы победить ненависть».

Трамп заявил о необходимости ужесточить закон о смертной казни, чтобы предотвратить нападения, подобные стрельбе в синагоге в Питтсбурге.

Утром 27 октября мужчина открыл огонь по прихожанам одной из синагог Питтсбурга.

Подозреваемый в вооружённом нападении задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.