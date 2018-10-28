Антисемит и критик Трампа: что известно об устроившем стрельбу в синагоге Питтсбурга

Жертвами нападения в синагоге города Питтсбург в штате Пенсильвания стали 11 человек. Атаку совершил 46-летний американец Роберт Бауэрс. Во время атаки он был вооружён штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами. По данным правоохранительных органов, нападавший не стоял на учёте полиции и имел лицензию на ношение оружия. СМИ отмечают, что мужчина открыто «выражал свою приверженность нацизму». В социальной сети Gab стрелок оставил ряд антисемитских постов. Кроме того, Бауэрс выражал открытую неприязнь к президенту США Дональду Трампу, указывая на то, что американский лидер «окружён евреями». В настоящее время прокуратура штата Пенсильвания предъявила мужчине обвинение по 29 пунктам, при этом в Минюсте США сообщили, что Бауэрсу может грозить смертная казнь.

Число погибших в результате нападения на синагогу в Питтсбурге, штат Пенсильвания, увеличилось до 11 человек. Об этом заявили в департаменте общественной безопасности города. Также при нападении пострадали шесть человек, в том числе четыре полицейских.

Нападавший — 46-летний житель Питтсбурга Роберт Бауэрс — был ранен правоохранительными органами и сдался полиции. Как сообщил агент ФБР Боб Джонс, мужчина не стоял на учёте в органах правопорядка. Позднее стало известно, что Бауэрс имел лицензию на ношение огнестрельного оружия и начиная с 1996 года совершил шесть оружейных покупок.

Во время атаки он был вооружён штурмовой винтовкой и как минимум тремя пистолетами.

«Мы думаем, что один из них (видов оружия. — RT) был штурмовой винтовкой, и знаем, что у подозреваемого было как минимум три пистолета», — рассказал агент ФБР.

В социальных сетях стрелок открыто «выражал свою приверженность нацизму и Адольфу Гитлеру», сообщает интернет-ресурс BNL News. Бауэрс был активным пользователем социальной сети Gab, где нередко размещались посты антисемитского характера, поскольку Gab позиционирует себя как платформа, свободная от цензуры.

AFP

В статусе Бауэрса в соцсети было указано, что «все евреи — дети сатаны». По мнению мужчины, именно евреи «помогали в перевозке мигрантов» из Мексики. За несколько минут до атаки в синагоге Бауэрс написал: «Больше не в силах стоять в стороне, видеть, как мой народ уничтожают».

Среди антисемитских постов Бауэрса есть и те, в которых он критиковал президента США Дональда Трампа. Мужчина считал, что американский лидер «окружён евреями», и отмечал, что не голосовал за него на выборах 2016 года.

«Ужесточить законы о смертной казни»

Прокуратура по Западному округу штата Пенсильвания выдвинула в отношении стрелка обвинения по 29 пунктам, 11 из которых — обвинения в применении огнестрельного оружия с целью убийства.

Американский президент предложил ужесточить законы о смертной казни после атаки на синагогу в Питтсбурге. Он назвал трагедию в синагоге «нападением на человечество», за которое полагается смертная казнь.

«Эта злодейская антисемитская атака — нападение на человечество. Мы должны объединиться и работать вместе, чтобы искоренить яд антисемитизма из нашего мира», — написал американский лидер в своём Twitter.

«Я думаю, что один из шагов, которые мы должны сделать, — это ужесточить законы о смертной казни. Любой, кто совершит подобное по отношению к невинным людям, будь то в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил Трамп в эфире ABC News.

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс также сообщил, что в отношении стрелка могут быть выдвинуты обвинения, по которым он, возможно, будет приговорён к смертной казни.

«Каждый американец имеет право посещать молельное сооружение в безопасности. Сегодня 11 невинных людей были внезапно и жестоко убиты во время религиозной службы, также получили ранения несколько стражей порядка. Эти преступления достойны порицания и противоречат ценностям этого государства. Министерство юстиции соответствующим образом предъявит обвинения в преступлениях на почве нетерпимости и других уголовных преступлениях, в том числе тех, которые могут привести к смертной казни», — говорится в опубликованном заявлении Сешнса.

Атака на синагогу

Нападение на синагогу «Древо жизни» (The Tree of Life) в городе Питтсбург в районе Сквиррел Хилл произошло утром в субботу, 27 октября, когда прихожане собрались на субботнюю службу.

По информации местных СМИ, стрелок вошёл в здание и начал стрелять, выкрикивая антисемитские лозунги. Отмечается, что Бауэрс находился в помещении около 20 минут.

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Забаррикадировавшимся в синагоге прихожанам удалось сделать звонок в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия полицейские отряды попали под обстрел и укрылись за машинами. Позднее сообщалось, что в результате перестрелки пострадали четверо полицейских. Сам стрелок был также ранен и сдался сотрудникам правоохранительных органов.

По информации полицейских, внутри синагоги оставалось много пострадавших. Как сообщили в Еврейской федерации Питтсбурга, во время стрельбы в молельне находились от 80 до 100 человек. Здание не охранялось. Позднее Дональд Трамп выразил мнение, что, если бы в здании присутствовал вооружённый охранник, трагедии удалось бы избежать.

«Ситуация была бы другой, если бы в храме был вооружённый охранник. Он мог бы остановить его (стрелка. — RT), может быть, никто не был бы убит, кроме него», — сказал президент журналистам.

После инцидента в Питтсбурге полиция Нью-Йорка усилила охрану синагог в городе.

Following the shooting in PA, we are deploying heavy weapons teams as well as @NYPDCT & @NYPDSpecialops officers to houses of worship across the city. Currently, there is no nexus to NYC but we ask that you remain alert and If you see anything suspicious contact

888-NYC-SAFE. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 27 октября 2018 г.

«После стрельбы в Пенсильвании мы развернули вооружённые отряды полиции Нью-Йорка у зданий этой конфессии. Нет признаков, что это может повториться в Нью-Йорке, но мы просим сохранять бдительность и сообщать обо всём подозрительном», — говорится в Twitter ведомства.

«Ужасный акт насилия »

В связи с инцидентом в Питтсбурге президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, а также американскими правительственным зданиями в стране и за рубежом.

«В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 27 октября я приказываю, чтобы флаги Соединённых Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы Белого дома.

Также американский президент сообщил журналистам о намерении посетить Питтсбург после инцидента. Однако Трамп не уточнил, когда планирует это сделать.

Между тем власти США, а также зарубежные государства выразили соболезнования родным погибших. В частности, стрельбу в синагоге в Питтсбурге прокомментировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

I was heartbroken and appalled by the murderous attack on a Pittsburgh synagogue today: pic.twitter.com/NBMO31lMU2 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 октября 2018 г.

«Моё сердце разбито, и я потрясён сегодняшним нападением на синагогу в Питтсбурге. Весь народ Израиля скорбит вместе с семьями убитых. Мы поддерживаем еврейскую общину Питтсбурга и американский народ перед лицом ужасающей жестокости антисемитизма», — написал он в своём Twitter.

Соболезнования выразили в совместном заявлении и власти ЕС. К ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Сердца канадцев сегодня — с еврейской общиной в Питтсбурге, ставшей жертвой ужасной антисемитской атаки во время молитвы. Желаю семьям убитых примириться с утратой, а раненым быстрее восстановиться», — написал Трюдо в своём Twitter.

Подчеркнула необходимость противостоять антисемитизму и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я скорблю по погибшим в Питтсбурге, которые, очевидно, стали жертвами слепой антисемитской ненависти. Мои соболезнования семьям, пострадавшим я желаю сил и выздоровления. Мы все должны решительно противостоять антисемитизму. Везде», — приводит её слова представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.