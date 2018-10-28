В ЕС выразили соболезнования в связи со стрельбой в Питтсбурге

Власти Евросоюза принесли соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в синагоге Питтсбурга. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Нападение в Питтсбурге показывает масштаб волны антисемитизма и расизма, которая распространяется во многих странах. Европейский союз выражает свои искренние соболезнования семьям и друзьям тех, кого затронуло это нападение, а также властям США», — отмечается в заявлении.

Нападение на синагогу произошло 27 октября. Подозреваемый в вооружённом нападении задержан. По последним данным, в результате стрельбы в синагоге погибли 11 человек.

Также сообщалось, что в результате инцидента пострадали шесть человек, из них четверо — полицейские.