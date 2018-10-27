«Многочисленные жертвы»: неизвестный открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга
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27 октября 2018
Район Питтсбурга, в котором произошла перестрелка.
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На месте происшествия по-прежнему много полиции, данные по жертвам и пострадавшим уточняются.
- © lextresabogados
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По предварительным данным, питтсбургскому стрелку 46 лет, это белый мужчина.
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По данным Еврейской федерации Питтсбурга, во время стрельбы в здании синагоги находились от 80 до 100 человек.
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Президент США Дональд Трамп осведомлён о случившемся. В своём аккаунте в Twitter он призвал жителей города не покидать своих домов и предположил, что многочисленных жертв избежать не удастся.
Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.
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Как сообщает CNN, ранее на стенах синагоги в Питтсбурге уже обнаруживали граффити со свастикой.
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Отмечается, что, войдя в синагогу, он выкрикивал антисемитские лозунги.
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Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что стрелок задержан.
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В ходе перестрелки пострадали полицейские. Сообщается о трёх погибших представителях правоохранительных органов.
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По данным местных СМИ, погибли по меньшей мере восемь человек.