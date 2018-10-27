«Многочисленные жертвы»: неизвестный открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в синагоге города Питтсбурга, штат Пенсильвания. По данным СМИ, погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трое представителей правопорядка. Сообщается, что злоумышленник задержан, он был ранен в ходе перестрелки с полицией. Преступник, предположительно, использовал автомат. Обстоятельства инцидента выясняются. RT ведёт текстовую трансляцию.

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