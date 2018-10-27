СМИ: Не менее восьми человек погибли в ходе стрельбы в синагоге в Питтсбурге

«Многочисленные жертвы»: неизвестный открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга

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Нурия Зиганшина
Неизвестный мужчина открыл стрельбу в синагоге города Питтсбурга, штат Пенсильвания. По данным СМИ, погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе трое представителей правопорядка. Сообщается, что злоумышленник задержан, он был ранен в ходе перестрелки с полицией. Преступник, предположительно, использовал автомат. Обстоятельства инцидента выясняются. RT ведёт текстовую трансляцию.
«Многочисленные жертвы»: неизвестный открыл стрельбу в синагоге Питтсбурга
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  • 27 октября 2018

    Район Питтсбурга, в котором произошла перестрелка.

  • На месте происшествия по-прежнему много полиции, данные по жертвам и пострадавшим уточняются. 

     

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  • По предварительным данным, питтсбургскому стрелку 46 лет, это белый мужчина.  

  • По данным Еврейской федерации Питтсбурга, во время стрельбы в здании синагоги находились от 80 до 100 человек.

  • Президент США Дональд Трамп осведомлён о случившемся. В своём аккаунте в Twitter он призвал жителей города не покидать своих домов и предположил, что многочисленных жертв избежать не удастся. 

  • Как сообщает CNN, ранее на стенах синагоги в Питтсбурге уже обнаруживали граффити со свастикой.

  • Отмечается, что, войдя в синагогу, он выкрикивал антисемитские лозунги.

  • Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что стрелок задержан.

  • В ходе перестрелки пострадали полицейские. Сообщается о трёх погибших представителях правоохранительных органов.

  • По данным местных СМИ, погибли по меньшей мере восемь человек. 

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