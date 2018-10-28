Меркель выразила соболезнования в связи с нападением на синагогу в США
«Я скорблю по погибшим в Питтсбурге, которые, очевидно, стали жертвами слепой антисемитской ненависти», — привёл в Twitter слова Меркель представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил «глубочайшие соболезнования семьям жертв и еврейской общине».
27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге города Питтсбурга, штат Пенсильвания. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек.
Злоумышленник задержан, он был ранен в ходе перестрелки с полицией.