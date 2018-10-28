Меркель выразила соболезнования в связи с нападением на синагогу в США

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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи со стрельбой в синагоге американского города Питтсбург.

«Я скорблю по погибшим в Питтсбурге, которые, очевидно, стали жертвами слепой антисемитской ненависти», — привёл в Twitter слова Меркель представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил «глубочайшие соболезнования семьям жертв и еврейской общине».

27 октября мужчина открыл стрельбу в синагоге города Питтсбурга, штат Пенсильвания. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек.

Злоумышленник задержан, он был ранен в ходе перестрелки с полицией. 

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