«Сделали выводы из взаимоотношений России и США»: почему может сорваться визит главы Пентагона в Китай

Запланированный визит главы Минобороны США Джеймса Мэттиса в КНР может не состояться, сообщают СМИ. Официально эта информация пока не подтвердилась. По разным данным, поездку мог отменить как Вашингтон, так и Пекин. Эксперты полагают, что переговорный процесс по вопросу безопасности в регионе приостановлен по инициативе Китая. По мнению политологов, встреча оказалась под большим вопросом из-за санкционного давления и обвинений в попытке «вмешательства» в американские выборы.

Глава Минобороны США Джеймс Мэттис отменил поездку в Китай, в ходе которой он планировал обсудить с руководством КНР вопросы безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа. Позднее Reuters указало, что визит отменён по инициативе китайской стороны.

По словам представителей администрации президента США, такое решение было принято из-за ухудшения отношений между странами, вызванного действиями Дональда Трампа по введению новых тарифов на китайские товары.

В конце сентября вступило в силу решение администрации Трампа о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года эти пошлины вырастут до 25%. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

Трамп заявил, что в наращивании экономического давления может быть и третий этап, когда тарифами могут быть обложены товары стоимостью $267 млрд, если Пекин будет принимать активные меры в ответ на уже существующие ограничения.

Кроме торговых ограничений, США ввели санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за сделок по покупке российских самолётов и ракетных систем С-400.

В ответ власти КНР выразили протест военному атташе посольства США и отменили официальный визит главы Военно-морских сил страны Шэнь Цзиньлуна в США. Также китайские власти запретили американскому десантному кораблю-амфибии USS Wasp заход в порт Гонконга.

Сам Трамп в ходе недавней пресс-конференции заявил, что его дружба с Си Цзиньпином подошла к концу.

«Наверное, он больше не мой друг. Но мне кажется, он меня уважает», — приводит слова Трампа CNN.

Тарифы и техника

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что Мэттис планировал поездку в Китай для того, чтобы обсудить решение КНР закупать военную технику у России.

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«Раз американцы ввели санкции, то, естественно, этот вопрос требовал проработки на высоком уровне. Второй темой для обсуждения могли стать инциденты в Южно-Китайском море — там царит определённая напряжённость», — пояснил Владимир Васильев в разговоре с RT.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, в переговорах должен был принять участие и госсекретарь США Майк Помпео. По словам Васильева, глава Госдепа мог быть направлен в Китай, чтобы провести переговоры по американским пошлинам и прояснить позицию Пекина по КНДР.

«Учитывая американский стиль ведения дел, вопрос с пошлинами можно решить на переговорах, пойдя на определённые уступки. Я придерживаюсь мнения, что главное, что сейчас беспокоит США, — это позиция Китая по проблеме КНДР. Помпео должен был встретиться с северокорейской стороной для обсуждения второй возможной встречи между Трампом и Ким Чен Ыном», — пояснил эксперт.

Васильев полагает, что Китай мог отказаться от встречи из-за обвинений в попытке вмешательства в выборы. Ранее Трамп в ходе заседания Генассамблеи ООН заявил, что у Вашингтона якобы имеются доказательства готовности Китая вмешаться в ход промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре. Он утверждает, что КНР попытается воспрепятствовать победе Республиканской партии, чтобы помешать проведению нынешнего курса Соединённых Штатов в торговой политике. Глава китайской дипломатии опроверг слова Трампа, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.

«Это вызвало в Китае очень сильную негативную реакцию и было воспринято как откровенно недружественный шаг. Тем более что он шёл прямо от администрации Трампа. Китай мог пойти ва-банк и сказать, что обвинения такого рода, особенно на уровне Генассамблеи ООН, недопустимы и не соответствуют духу тех отношений, что сложились у Трампа с председателем Си. Отказ от этой встречи означает, что Китай не будет выступать фактором давления на КНДР», — считает Васильев.

Китай понимает, что санкции являются инструментом экономического давления Вашингтона, пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов. По его словам, отказом от встречи Пекин показывает, что готов прервать контакты с Вашингтоном до возвращения ситуации в условную норму.

«Не думаю, что Мэттис или Помпео сами отказались от визита из-за риторики Трампа по поводу вмешательства Пекина в выборы. Скорее всего, это инициатива Пекина. Китайцы понимают: о чём бы сейчас они ни договорились с Мэттисом или Помпео, санкции всё равно будут вводиться. Поэтому они отменяют двусторонние контакты, показывая, что общих вопросов безопасности с США у них больше нет. Они наверняка также сделали выводы из взаимоотношений России с США, когда после встречи в Хельсинки, после встречи российских и американских силовиков в отношении РФ были введены санкции в августе и обсуждается новый виток санкций в ноябре», — полагает Асафов.

Эксперт отметил, что США считают нормальной ситуацию, когда на фоне охлаждения сотрудничества сохраняются контакты, связанные с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.

«Не удастся шантажировать»

Выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин выступает за равноправный диалог при обсуждении проблем международной торговли и не поддастся шантажу.

Эсминец USS Decatur совершил проход мимо островов в Южно-Китайском море, которые оспаривают Китай и Филиппины

© U.S. Navy/Reuters

«Международная торговля — это процесс взаимный, и она должна быть взаимовыгодной. Её нельзя рассматривать как некую игру с нулевым результатом, когда какая-то страна получает выгоды за счёт другой. Никто не должен ставить свои интересы выше других. Протекционизм нанесёт только вред… Китай не удастся шантажировать, и Китай не поддастся нажиму», — заявил Ван И.

Кроме того, официальный Пекин резко выступил против любых форм военного сотрудничества между США и Тайванем, которое Вашингтон начал развивать в последнее время. В июне 2017 года Госдеп США дал согласие на поставки Тайбэю вооружений на общую сумму $1,42 млрд, причём речь шла о ракетном оружии — торпедах, противорадиолокационных ракетах.

В марте 2018 года Белый дом предпринял шаги в направлении официального признания Китайской Республики. Трамп подписал одобренный конгрессом указ, устанавливающий официальные отношения между американскими и тайваньскими чиновниками. До этого с 1979 года все контакты между американской и тайваньской сторонами осуществлялись неофициально.

Спорные манёвры

30 сентября в СМИ появились сообщения о том, что американский военный корабль совершил проход мимо спорных островов в Южно-Китайском море. По словам журналистских источников, эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием USS Decatur прошёл на расстоянии 12 морских миль от островов Спартли.

«Силы США действуют в Индо-Тихоокеанской области на ежедневной основе, включая регион Южно-Китайского моря. Все эти действия выполняются в соответствии с международным законодательством и являются демонстрацией того, что США будут летать, ходить по водам и действовать везде, где позволяют международные нормы», — приводит СNN слова одного из функционеров оборонного ведомства.

Последний раз такая операция по поддержанию «свободы навигации» была проведена в мае этого года, когда эсминец USS Higgins и ракетный крейсер USS Antietam тоже прошли на расстоянии 12 морских миль от спорных Парасельских островов. Тогда в Минобороны КНР охарактеризовали действия США как «серьёзное нарушение суверенитета», которое подорвало обоюдное стратегическое доверие между военными и привело к нарушению безопасности в регионе.

Китай заявил свои права на Парасельские острова и архипелаг Спартли в 2014 году в рамках территориального спора с рядом других государств региона. В июле 2016 года Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение об отсутствии у Китая оснований на территориальные притязания в Южно-Китайском море. Постановление было принято в связи с иском Филиппин. Пекин с этим вердиктом не согласился.

Американская программа свободной навигации действует уже много десятилетий, она была инициирована ещё в 1979 году, напомнил ведущий научный сотрудник ИМЭМО Павел Гудев. Её курируют Пентагон и Госдепартамент.

«В годы холодной войны осуществлялось до 60 таких проходов в рамках этой программы. В эти мероприятия также входят ноты дипломатического протеста, демонстрация флага, проведение военно-морских учений. Сейчас выполняется около 20 подобных действий в год», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Китай всегда был ключевым противником США в регионе, а Штаты всегда стремились оспаривать любые правопритязания в этих морских акваториях, отметил Гудев.

«Это рутинные операции Госдепа и Пентагона. Для американцев очень важно регулярно оспаривать такие притязания. Они считают, что если их не оспаривать, то другие государства тоже могут счесть себя абсолютно свободными и вправе нарушать те или иные положения конвенции ООН», — заключил Гудев.