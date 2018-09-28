В Китае заявили, что не будут поддаваться шантажу в вопросе торговли

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин не собирается поддаваться шантажу в вопросе торговли.

Об этом сообщает AFP.

«Министр иностранных дел КНР заявил, что «Китай не будет поддаваться шантажу» в вопросе торговли», — пишет агентство.

#BREAKING 'China will not be blackmailed' on trade, foreign minister says pic.twitter.com/YgSxcWMgVF — AFP news agency (@AFP) 28 сентября 2018 г.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.