В Китае заявили, что не будут поддаваться шантажу в вопросе торговли
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Министр иностранных дел КНР заявил, что «Китай не будет поддаваться шантажу» в вопросе торговли», — пишет агентство.
#BREAKING 'China will not be blackmailed' on trade, foreign minister says pic.twitter.com/YgSxcWMgVF— AFP news agency (@AFP) 28 сентября 2018 г.
Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая. В ответ власти КНР объявили о повышении таможенных пошлин на импорт американских товаров общим объёмом $60 млрд.
Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал в разговоре с НСН торговое противостояние Соединённых Штатов и КНР.