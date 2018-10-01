«Противоречит подписанной американцами декларации»: почему США снизили квоту на приём беженцев до 30 тысяч человек

В понедельник, 1 октября, в США начинается новый фискальный год и вступает в силу, в частности, квота на приём беженцев. На этот раз она была снижена до исторического минимума — лишь 30 тыс. человек получат этот правовой статус. Администрация президента Дональда Трампа последовательно снижает квоту, ссылаясь на интересы страны в области национальной безопасности. Эксперты отмечают, что решение Белого дома противоречит подписанной Соединёнными Штатами Всеобщей декларации прав человека. Кроме того, Вашингтон принимает всё меньше беженцев на фоне миграционного кризиса в Старом Свете. Аналитики уверены, что к нему привели действия американцев на Ближнем Востоке, однако США не собираются ликвидировать последствия своей политики и перекладывают бремя на европейцев.

1 октября в США начинается новый финансовый год. В этот же день вступает в силу новая квота на приём беженцев в наступающем фискальном году — 30 тыс. человек. Об этом ранее объявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Государственном департаменте.

Он также отметил, что Соединённые Штаты намерены обработать заявки 310 тыс. беженцев. Из них 280 тыс. станут претендентами на получение убежища и лишь оставшиеся 30 тыс. смогут получить ожидаемый правовой статус. В настоящее время, подчеркнул госсекретарь, получения статуса беженца ожидают 800 тыс. человек.

«Улучшенная политика правительства в отношении беженцев служит национальным интересам Америки и укрепляет нашу способность помогать нуждающимся по всему миру», — приводит слова Помпео сайт Госдепартамента.

При этом госсекретарь подчеркнул, что американцы по-прежнему остаются «самой щедрой нацией в мире».

Чиновник заверил, что США сосредоточат внимание на гуманитарной защите тех, кто уже находится на территории страны. По его словам, при этом будут учитываться американские интересы в области национальной безопасности и необходимость восстановить целостность «перегруженной» системы предоставления убежища.

Сокращение числа мигрантов было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он начал последовательно выполнять, заняв кресло в Белом доме.

В марте 2017 года американский президент подписал указ об ужесточении правил въезда в страну. На несколько месяцев был запрещён въезд в Соединённые Штаты гражданам Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. В 2017 году в США смогли въехать около 50 тыс. беженцев.

В 2018 финансовом году, который практически подошёл к концу, Дональд Трамп принял решение сократить квоту на приём беженцев до 45 тыс. человек. Он обосновал это «гуманитарными проблемами и прочими причинами, связанными с национальными интересами».

Квота, одобренная для 2019 фискального года, станет самой низкой с момента принятия в 1980 году конгрессом США федеральной программы помощи в переселении беженцев.

Нарушение прав человека

По мнению аналитиков, снижение квоты для беженцев до исторического минимума вполне вписывается в политический курс нынешней администрации США.

«В отличие от Трампа, Барак Обама последовательно увеличивал американскую квоту по приёму беженцев, — пояснил в беседе с RT гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Например, в 2015 году Штатами было принято около 70 тыс. человек. В пиковые периоды американской политики открытых дверей США принимали по 100 тыс.».

По данным Госдепа США, за два последних года правления Обамы число принимаемых беженцев выросло с 85 до 110 тыс.

Также по теме «Серьёзные препятствия от Запада»: как Россия помогает Сирии в возвращении беженцев Россия активизировала усилия по возвращению сирийских беженцев на родину. В субботу, 28 июля, в САР из Ливана вернулись более 700...

По словам Кортунова, Дональд Трамп решил в корне изменить миграционную политику, особенно по отношению к беженцам из исламских стран. «Более того, в своей предвыборной кампании он вообще говорил о введении запрета на въезд всех мигрантов-мусульман», — напомнил эксперт.

Однако такое отношение к беженцам, по сути, является «лицемерием», отметил в беседе с RT завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

«Сегодня мигрантам в США стали заявлять: «Может, вам и грозит опасность, но по квотам вы не проходите». А ведь это противоречит декларации прав человека, которую сами же американцы подписали в 1948 году», — подчеркнул политолог.

Консервативный подход

Летом 2018 года, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота, Дональд Трамп чётко обозначил позицию консерваторов в отношении тех, кто стремится получить статус беженца в Соединённых Штатах.

«Нам не нужны люди, которых не хотят принимать другие страны, — заявил президент США. — И мы не будем больше давать помощь тем странам, откуда они прибывают. Вместо этого мы будем отправлять их обратно».

Сокращая число принимаемых беженцев, администрация Трампа при этом более чем доброжелательно относится к трудовым мигрантам, отметил Николай Платошкин. Он подчеркнул, что американцы легко открывают свои двери тем, кто приносит пользу и выгоду: выдающимся спортсменам, учёным, артистам и инженерам.

Дональд Трамп

Reuters

По мнению политолога-американиста Дмитрия Евстафьева, миграционная политика, которую проводит Дональд Трамп, жителей США вполне устраивает.

«Американцы уже в первом поколении стараются забыть, что каждый второй из них — мигрант, — отметил эксперт. — И если большинство населения США критикует Трампа, то только не в вопросе беженцев: машина пропаганды хорошо объясняет обывателям, кто съел их сало».

Нелегальная иммиграция обходится американской казне в сотни миллионов долларов ежегодно, заявил своим избирателям в Миннесоте президент Трамп, попутно упрекнув демократов в том, что они стремятся бездумно открывать границы США.

Демократы, в свою очередь, подвергают суровой критике политику главы Белого дома. В связи с принятым ограничением на въезд беженцев в страну Американский союз защиты гражданских свобод пригрозил подать на администрацию Трампа в суд.

Миграционный поток

Вследствие разразившегося в 2015 году миграционного кризиса, который в первую очередь затронул Европу, резко вырос поток беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. О миграционном кризисе впервые упомянули в Европарламенте весной того же года — после того как у берегов Греции затонуло пять лодок и погибли 1200 нелегальных мигрантов. По данным пограничной службы Евросоюза Frontex, за 2015 год в Европу прибыли около 1,8 млн беженцев.

По данным Международной организации по делам миграции, на 1 млн человек, добирающихся до европейских берегов через Средиземное море, приходится более 3,5 тыс. погибших

Reuters

По мнению экспертов ООН, миграционный кризис последних лет является крупнейшим со времён Второй мировой войны. И одна из главных причин — внешняя политика Соединённых Штатов, которая привела к свержению правительств Туниса, Ливии и Египта, к развязыванию войн в Ираке и Афганистане, а сегодня мешает урегулированию сирийского вопроса, убеждён Платошкин.

«США заявляют о снижении квоты на приём беженцев до 30 тыс. человек тогда, когда европейские страны едва справляются с неиссякающим потоком мигрантов, — подчеркнул эксперт. — Развязывая конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Соединённые Штаты достигают своих военных, политических и экономических целей, перекладывая последствия на чужие плечи и прикрываясь громкими заявлениями о борьбе с терроризмом».

По словам Евстафьева, уевропейцев такое поведение США, похоже, особого возмущения не вызывает.

Также по теме Франция не разрешила швартовку судна «Аквариус» с мигрантами Франция ответила отказом на просьбу о разрешении швартовки судна с мигрантами «Аквариус» в порту Марселя. Об этом заявил министр...

«Стоит обратить пристальное внимание не столько на Сирию и Ирак, сколько на Ливию, где США начинают стимулировать новый виток напряжённости, — полагает американист. — Если Европа в такой ситуации и дальше продолжает заигрывать с Америкой и вместе с тем кричит о каком-то миграционном кризисе, то, вероятно, их такие двойные стандарты вполне устраивают».

Как отметил эксперт, за три года миграционного кризиса Европа так и не продемонстрировала способности влиять на США.

«Америка же свою политику ведёт таким образом, чтобы миграционный кризис возникал везде, но только не у них», — подчеркнул аналитик.

И в этом смысле действия Трампа абсолютно традиционны для внешней политики Вашингтона, заключил Евстафьев.