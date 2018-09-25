Франция не разрешила швартовку судна «Аквариус» с мигрантами

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Франция ответила отказом на просьбу о разрешении швартовки судна с мигрантами «Аквариус» в порту Марселя. Об этом заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
Франция не разрешила швартовку судна «Аквариус» с мигрантами
  • Reuters

«В настоящее время Франция говорит «нет», поскольку если мы хотим иметь согласованную миграционную политику, то должны соблюдать европейские правила», — сказал он в эфире BFMTV.

Ле Мэр отметил, что Франция выполняет существенные обязательства по размещению мигрантов. Так, в 2017 году страна приняла почти 100 тыс. человек.

«Я считаю, что в вопросах миграции необходимо выражать твёрдую и ясную позицию. Это серьёзная проблема на ближайшие 25 лет, и если мы не будем придерживаться общих правил, то не сможем справиться с миграционным кризисом», — добавил министр.

Накануне французская НПО SOS Mediterranee попросила власти Франции разрешить «Аквариусу» зайти в порт Марселя.

В августе в Евросоюзе пришли к соглашению, что 141 беженца с судна примут шесть стран.

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