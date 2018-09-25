Португалия согласилась принять часть мигрантов с судна «Аквариус»

Власти Португалии приняли решение принять 10 мигрантов с судна «Аквариус». Об этом говорится в заявлении правительства страны.

«Португалия достигла соглашения с Испанией и Францией в контексте совместного

реагирования на потоки мигрантов, пытающихся достичь Европы через Средиземное море, и принимает 10 из 58 человек с судна «Аквариус», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Франция ответила отказом на просьбу о разрешении швартовки судна с мигрантами «Аквариус» в порту Марселя.

В августе в Евросоюзе пришли к соглашению, что 141 беженца с судна примут шесть стран.