Португалия согласилась принять часть мигрантов с судна «Аквариус»
- Reuters
«Португалия достигла соглашения с Испанией и Францией в контексте совместного
реагирования на потоки мигрантов, пытающихся достичь Европы через Средиземное море, и принимает 10 из 58 человек с судна «Аквариус», — отмечается в заявлении.
Ранее стало известно, что Франция ответила отказом на просьбу о разрешении швартовки судна с мигрантами «Аквариус» в порту Марселя.
В августе в Евросоюзе пришли к соглашению, что 141 беженца с судна примут шесть стран.