Португалия согласилась принять часть мигрантов с судна «Аквариус»

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Власти Португалии приняли решение принять 10 мигрантов с судна «Аквариус». Об этом говорится в заявлении правительства страны.
Португалия согласилась принять часть мигрантов с судна «Аквариус»
  • Reuters

«Португалия достигла соглашения с Испанией и Францией в контексте совместного
реагирования на потоки мигрантов, пытающихся достичь Европы через Средиземное море, и принимает 10 из 58 человек с судна «Аквариус», — отмечается в заявлении.

Ранее стало известно, что Франция ответила отказом на просьбу о разрешении швартовки судна с мигрантами «Аквариус» в порту Марселя. 

В августе в Евросоюзе пришли к соглашению, что 141 беженца с судна примут шесть стран.

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