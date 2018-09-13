Трамп выделит $20 млн Мексике на депортацию нелегальных мигрантов с мексиканской территории

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить мексиканским властям $20 млн на депортацию из Мексики нелегальных мигрантов, прибывших в страну преимущественно из стран Центральной Америки.
Трамп выделит $20 млн Мексике на депортацию нелегальных мигрантов с мексиканской территории
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документ, направленный в конгресс, в котором администарция попросила предоставить соответствующие финансовые средства.

Согласно подсчётам властей США, данных денег должно хватить Мексике на оплату самолётов и поездов, которые должны вывезти из страны около 17 тыс. нелегальных мигрантов.

Предполагается, что данный шаг будет способствовать увеличению числа депортаций из Мексики граждан Центральной Америки, многие из которых планируют добраться через мексиканскую территорию к границе с США.

Ранее Трамп сообщил, что американскими властями на возведение стены на границе с Мексикой для решения проблем нелегальной миграции уже потрачено $3,5 млрд.

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