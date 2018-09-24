Правительство Италии одобрило ужесточение миграционной политики
- © Christian Reister
- globallookpress.com
«Безопасность и миграция, сегодня в 12:38 совет министров единогласно одобрил декрет. Я счастлив. Шаг вперёд, чтобы сделать Италию более безопасной», — написал он в Facebook.
Документ вносит изменения в законодательство в сфере приёма беженцев. В частности, он расширяет список преступлений, после которых претендент на получение убежища теряет свой статус и подлежит выдворению.
Кроме того, он позволяет лишать итальянского гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.