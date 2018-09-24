Правительство Италии одобрило ужесточение миграционной политики

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Совет министров Италии одобрил указ об ужесточении миграционного законодательства. Об этом сообщил вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, предложивший пакет мер.
Правительство Италии одобрило ужесточение миграционной политики
  • © Christian Reister
  • globallookpress.com

«Безопасность и миграция, сегодня в 12:38 совет министров единогласно одобрил декрет. Я счастлив. Шаг вперёд, чтобы сделать Италию более безопасной», — написал он в Facebook.

Документ вносит изменения в законодательство в сфере приёма беженцев. В частности, он расширяет список преступлений, после которых претендент на получение убежища теряет свой статус и подлежит выдворению.

Кроме того, он позволяет лишать итальянского гражданства иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности.

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