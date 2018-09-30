Катастрофа на Сулавеси: что известно о ситуации в Индонезии, где из-за землетрясения и цунами погибли более 800 человек

По меньшей мере 832 человека погибли на индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами. При этом власти страны полагают, что число жертв в ближайшее время может увеличиться, поскольку до сих пор не установлена связь с городом Донгала, который также попал под удар стихии.

Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии превысило 800. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

По данным на утро воскресенья, 30 сентября, число жертв достигло по меньшей мере 832, ещё свыше 540 пострадали. При этом спасательным службам удалось эвакуировать из зоны бедствия порядка 16 тыс. человек.

Информации о россиянах, погибших или пострадавших в результате землетрясения и цунами в Индонезии, не поступало. Об этом РИА Новости сообщил атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин.

Свои соболезнования родственникам погибших выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии», — говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на сайте Кремля.

По мнению вице-президента Индонезии Юсуфа Каллы, в ближайшие дни число жертв трагедии может превысить тысячу, поскольку до сих пор не установлена связь с городом Донгала. Этот населённый пункт находился ближе к эпицентру подземных толчков и первым попал под удар последовавшего за землетрясением цунами.

Разгул стихии на Сулавеси

Напомним, что в пятницу, 28 сентября, у берегов индонезийского острова Сулавеси произошло несколько землетрясений. Самое мощное из них достигло магнитуды 7,4. Подземные толчки были зафиксированы в 80 км к северу от города Палу, столицы провинции Центральный Сулавеси. При этом позднее произошло свыше 170 афтершоков — повторных толчков меньшей интенсивности. В общей сложности в зоне бедствия проживают свыше 500 тыс. человек.

Через несколько часов на Палу обрушилось мощное цунами. Местное население не было предупреждено о его приближении, поскольку Индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике не сумело зафиксировать надвигающуюся опасность.

Как отметил представитель BNPB Сутопо Нугрохо, уже шесть лет из-за отсутствия достаточного финансирования не функционирует в полном объёме система раннего обнаружения цунами. По его словам, Индонезии необходимо самое современное оборудование.

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При этом многие жители Палу находились в тот момент в прибрежной зоне из-за подготовки к фестивалю, посвящённому Дню города.

В результате удара стихии были повреждены здания и дороги, обрушились дома и объекты инфраструктуры, в том числе одна из достопримечательностей Палу — 126-метровый мост Понулеле с арками высотой 20 метров. Также были повреждены линии электропередачи, город остался без электроснабжения.

Кроме того, власти на некоторое время закрыли аэропорт Мутиара в связи с повреждением взлётно-посадочной полосы. Добавим, что в аэропорту могла произойти авиакатастрофа, однако этого удалось избежать благодаря сотруднику диспетчерской службы. 21-летний Антонио Гунаван Агунг не покинул свой пост, пока не убедился в безопасности пассажирского лайнера, вылетавшего из аэропорта в момент разгула стихии. После этого молодой человек, пытаясь спастись, выпрыгнул из разрушавшегося командно-диспетчерского пункта. Из-за полученных повреждений он скончался в больнице.

Помимо этого, стало известно о побеге из тюрьмы в Палу более 100 заключённых, которые воспользовались тем, что мощная волна разрушила стену пенитенциарного учреждения.

Добавим, что утром 30 сентября в Палу прибыл президент Индонезии Джоко Видодо. Он намерен проконтролировать ход спасательных работ и встретиться с пострадавшими. Глава государства уже посетил пострадавший от землетрясения национальный парк Балароа в Палу.

«Дороги разрушены, аэропорт не готов к полноценному функционированию, доступ к электроэнергии частичный, поставки топлива затруднены. Я надеюсь, что население проявит терпение. Мы работаем над восстановлением вместе», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Индонезийские власти выделили на проведение спасательной операции и оказание необходимой помощи пострадавшим порядка $37 млн. Как подчеркнула министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, эти средства направлены исключительно на заявленные цели, а не на восстановление инфраструктуры.

Подчеркнём, что Индонезия располагается в зоне так называемого Тихоокеанского вулканического огненного кольца, в котором находится множество действующих вулканов и часто фиксируются землетрясения.