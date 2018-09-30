СМИ сообщили о побеге заключённых из тюрьмы в Индонезии после землетрясения

В Индонезии в провинции Центральный Сулавеси более 100 заключённых устроили побег из тюрьмы после произошедшего землетрясения. Об этом информирует газета Jakarta Post.

По информации издания, более 300 заключённых организовали поджог из-за того, что начальник тюрьмы не одобрил их прошение о розыске родственников в пострадавших от землетрясения районах.

«По меньшей мере 100 заключённых вырвались из тюрьмы», — сказал начальник учреждения.

Отмечается, что для урегулирования ситуации на место инцидента направили более 100 полицейских.

Также сообщается, что в результате пожара была разрушена большая часть тюрьмы.

Ранее стало известно, что число погибших при землетрясении на индонезийском острове Сулавеси достигло 832.