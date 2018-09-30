СМИ сообщили о побеге заключённых из тюрьмы в Индонезии после землетрясения
- Reuters
По информации издания, более 300 заключённых организовали поджог из-за того, что начальник тюрьмы не одобрил их прошение о розыске родственников в пострадавших от землетрясения районах.
«По меньшей мере 100 заключённых вырвались из тюрьмы», — сказал начальник учреждения.
Отмечается, что для урегулирования ситуации на место инцидента направили более 100 полицейских.
Также сообщается, что в результате пожара была разрушена большая часть тюрьмы.
Ранее стало известно, что число погибших при землетрясении на индонезийском острове Сулавеси достигло 832.