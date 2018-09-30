Президент Индонезии прибыл на пострадавший от землетрясения остров

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в пострадавший от мощного землетрясения город Палу на острове Сулавеси.

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Как передаёт AFP, глава государства призвал спасателей беспрерывно искать выживших. Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на Сулавеси превысило 830.