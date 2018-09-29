Генсек ООН выразил соболезнования в связи с землетрясениями в Индонезии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим в серии землетрясений и цунами, произошедших на острове Сулавеси в Индонезии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека Стефна Дюжаррика.

«Генеральный секретарь глубоко опечален страданиями и ужасной гибелью людей, а также теми травмами, которые случились во время землетрясения в пятницу, 28 сентября, в индонезийской провинции Центральный Сулавеси», — цитирует агентство Дюжаррика.

Он отметил, что ООН готова поддержку Индонезии в проведении спасательной операции и оказании гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 30 человек погибли и ещё 12 пострадали в результате серии землетрясений и цунами, обрушившихся на остров Сулавели в Индонезии.