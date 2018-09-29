ЕС выразил готовность оказать помощь Индонезии после землетрясений

Европейский союз выразил готовность оказать помощь властям Индонезии, где из-за серии землетрясений и последующего цунами погибли 384 человека. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и комиссара по кризисному регулированию Христоса Стилианидиса.

«ЕС уже задействовал свою службу экстренного спутникового картографирования «Коперник» для оказания помощи властям. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы мобилизовать дополнительную помощь», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее число жертв серии землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и цунами в Индонезии.