ЕС выразил готовность оказать помощь Индонезии после землетрясений
- Reuters
«ЕС уже задействовал свою службу экстренного спутникового картографирования «Коперник» для оказания помощи властям. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы мобилизовать дополнительную помощь», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее число жертв серии землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384.
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и цунами в Индонезии.