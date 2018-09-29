ЕС выразил готовность оказать помощь Индонезии после землетрясений

Короткая ссылка
Европейский союз выразил готовность оказать помощь властям Индонезии, где из-за серии землетрясений и последующего цунами погибли 384 человека. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и комиссара по кризисному регулированию Христоса Стилианидиса.
ЕС выразил готовность оказать помощь Индонезии после землетрясений
  • Reuters

«ЕС уже задействовал свою службу экстренного спутникового картографирования «Коперник» для оказания помощи властям. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы мобилизовать дополнительную помощь», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее число жертв серии землетрясений и цунами у полуострова Минахаса и острова Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении и цунами в Индонезии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить